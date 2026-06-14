Опытный игрок «Астон Виллы» Джон Макгинн вывел сборную Шотландии вперед в матче первого тура группы C на чемпионате мира 2026 против Гаити.

Футболист удачно сыграл на добивании, оказавшись в нужном месте в нужное время.

Большую роль в голе Джона сыграл рикошет, который застал врасплох голкипера Гаити и изменил направление полета мяча.

Шотландия долго ждала этого гола: команда впервые за 28 лет забила на чемпионате мира.

ВИДЕО. 28 лет ждали. Шотландия забила на ЧМ, расстроив Гаити

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine