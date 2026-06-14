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  4. ВИДЕО. 28 лет ждали. Шотландия забила на ЧМ, расстроив Гаити
Чемпионат мира
14 июня 2026, 04:49 | Обновлено 14 июня 2026, 04:50
268
0

ВИДЕО. 28 лет ждали. Шотландия забила на ЧМ, расстроив Гаити

Джон Макгинн выбрал удачную позицию

14 июня 2026, 04:49 | Обновлено 14 июня 2026, 04:50
268
0
ВИДЕО. 28 лет ждали. Шотландия забила на ЧМ, расстроив Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Макгинн
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Опытный игрок «Астон Виллы» Джон Макгинн вывел сборную Шотландии вперед в матче первого тура группы C на чемпионате мира 2026 против Гаити.

Футболист удачно сыграл на добивании, оказавшись в нужном месте в нужное время.

Большую роль в голе Джона сыграл рикошет, который застал врасплох голкипера Гаити и изменил направление полета мяча.

Шотландия долго ждала этого гола: команда впервые за 28 лет забила на чемпионате мира.

ВИДЕО. 28 лет ждали. Шотландия забила на ЧМ, расстроив Гаити

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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