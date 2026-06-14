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14 июня 2026, 03:22 | Обновлено 14 июня 2026, 03:24
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ФОТО. Маскоты чемпионата мира ворвались в дом преступника

Полицейские в Перу придумали оригинальный способ провести задержание

14 июня 2026, 03:22 | Обновлено 14 июня 2026, 03:24
225
2 Comments
ФОТО. Маскоты чемпионата мира ворвались в дом преступника
Getty Images/Global Images Ukraine. Заю Ягуар (в центре) не принимал участия в рейде
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Полиция Перу привлекла внимание мировых СМИ необычной спецоперацией, проведенной на фоне чемпионата мира.

Для задержания подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотиков правоохранители переоделись в официальных маскотов мундиаля – белоголового орлана Клатча и лося Мейпла.

На опубликованных кадрах видно, как «маскоты» подходят к дому подозреваемого, после чего спецназовцы с помощью тарана выбивают ворота и проводят задержание.

Во время обыска полиция обнаружила пакеты с белым порошком, а также огнестрельное оружие. Операция завершилась арестом мужчины по прозвищу «Пичичи».

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По словам руководителя подразделения «Зеленый отряд» Карлоса Фреди Алькантары Обрегона, такой подход был выбран не случайно.

«Благодаря работе разведки мы установили, что подозреваемый является большим поклонником футбола и буквально живет атмосферой чемпионата мира. Поэтому наши сотрудники переоделись в маскотов турнира, чтобы не вызвать подозрений и провести задержание», – объяснил офицер.

Это уже не первый подобный случай в Перу. Ранее местные правоохранители проводили спецоперации, переодеваясь в персонажей комиксов Marvel, а также в капибару во время рейда на День святого Валентина.

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фото чемпионат мира по футболу lifestyle криминал
Максим Лапченко Источник: ESPN
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Комментарии 2
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Все путьом. Поліціянти НЕ сплять. Роботу видно. Не те що в нас. Їздять соплі витирати, та протоколи строчать. Показують вид що працюють.
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Що вони там в Перу вживають, нє ну я зрозумів шо... 😅
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