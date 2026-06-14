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  4. ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило
Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:42 | Обновлено 14 июня 2026, 02:44
78
0

ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило

Хавбек сборной Бразилии продлжил матч против Марокко в первом туре группы C

14 июня 2026, 02:42 | Обновлено 14 июня 2026, 02:44
78
0
ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило
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32-летнему хавбеку сборной Бразилии Фабиньо разбили губу во время матча первого тура группы С чемпионата мира 2026 против команды Марокко.

Фабиньо только улыбнулся после неприятного эпизода, что на кадрах трансляции выглядело довольно зловеще.

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Бразильцу оказали помощь врачи, и он продолжил поединок. Фабиньо начал встречу в резерве Селесао и появился на поле на второй тайм.

Встреча Бразилии и Марокко проходит на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутерфорде. Пока что счет 1:1 – на 21-й минуте отличился Исмаэль Сайбари, а на 32-й ответил Винисиус Жуниор.

ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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