ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило

32-летнему хавбеку сборной Бразилии Фабиньо разбили губу во время матча первого тура группы С чемпионата мира 2026 против команды Марокко.

Фабиньо только улыбнулся после неприятного эпизода, что на кадрах трансляции выглядело довольно зловеще.

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Бразильцу оказали помощь врачи, и он продолжил поединок. Фабиньо начал встречу в резерве Селесао и появился на поле на второй тайм.

Встреча Бразилии и Марокко проходит на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутерфорде. Пока что счет 1:1 – на 21-й минуте отличился Исмаэль Сайбари, а на 32-й ответил Винисиус Жуниор.

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