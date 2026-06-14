ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило
Хавбек сборной Бразилии продлжил матч против Марокко в первом туре группы C
32-летнему хавбеку сборной Бразилии Фабиньо разбили губу во время матча первого тура группы С чемпионата мира 2026 против команды Марокко.
Фабиньо только улыбнулся после неприятного эпизода, что на кадрах трансляции выглядело довольно зловеще.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бразильцу оказали помощь врачи, и он продолжил поединок. Фабиньо начал встречу в резерве Селесао и появился на поле на второй тайм.
Встреча Бразилии и Марокко проходит на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутерфорде. Пока что счет 1:1 – на 21-й минуте отличился Исмаэль Сайбари, а на 32-й ответил Винисиус Жуниор.
ФОТО. Кровь на ЧМ. Зловеще: Фабиньо разбили губу, но его это развеселило
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!
Квартет, в котором сыграют Бразилия, Марокко и Шотландия, а также поприсутствует команда Гаити