ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал
Арбитр пожалел защитника сборной Марокко, хотя имел право удалить игрока
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими чудом избежал удаления в конце первого тайма матча против Бразилии на чемпионате мира 2026.
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При равном счете на табло (1:1) Ашраф жестко влетел в вингера соперника Винисиуса Жуниора, ударив шипами по щиколотке.
Главный арбитр проигнорировал эпизод, а его помощники в системе VAR не подали сигнал.
Поведение рефери вывело Винисиуса из равновесия, и перед перерывом вингер эмоционально выразил свое недовольство.
ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал
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