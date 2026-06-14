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  4. ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал
Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:25 | Обновлено 14 июня 2026, 02:29
135
0

ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал

Арбитр пожалел защитника сборной Марокко, хотя имел право удалить игрока

14 июня 2026, 02:25 | Обновлено 14 июня 2026, 02:29
135
0
ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими чудом избежал удаления в конце первого тайма матча против Бразилии на чемпионате мира 2026.

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При равном счете на табло (1:1) Ашраф жестко влетел в вингера соперника Винисиуса Жуниора, ударив шипами по щиколотке.

Главный арбитр проигнорировал эпизод, а его помощники в системе VAR не подали сигнал.

Поведение рефери вывело Винисиуса из равновесия, и перед перерывом вингер эмоционально выразил свое недовольство.

ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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