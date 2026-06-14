ФОТО. Это не красная? Хакими жестко скосил Винисуса: судья промолчал

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими чудом избежал удаления в конце первого тайма матча против Бразилии на чемпионате мира 2026.

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При равном счете на табло (1:1) Ашраф жестко влетел в вингера соперника Винисиуса Жуниора, ударив шипами по щиколотке.

Главный арбитр проигнорировал эпизод, а его помощники в системе VAR не подали сигнал.

Поведение рефери вывело Винисиуса из равновесия, и перед перерывом вингер эмоционально выразил свое недовольство.

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