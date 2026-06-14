Чемпионат мира14 июня 2026, 01:12 | Обновлено 14 июня 2026, 01:14
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ФОТО. Неймар на трибунах. Вингер поддерживает Бразилию на старте ЧМ-2026
Звездный футболист пропускает матч против Марокко из-за травмы
14 июня 2026, 01:12 | Обновлено 14 июня 2026, 01:14
196
0
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Вингер «Сантоса» Неймар прибыл со сборной Бразилии на первый матч чемпионата мира 2026 против Марокко.
Звездный футболист не попал в заявку на игру из-за травмы, однако приехал на матч вместе с партнерами по команде.
Неймар будет наблюдать за матчем первого тура с трибун арены «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.
Напомним, что вингер получил первый вызов в сборную Бразилии с 2023 года и сразу отправился на свой четвертый чемпионат мира.
ФОТО. Неймар на трибунах. Вингер поддерживает Бразилию на старте ЧМ-2026
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