ФОТО. Футболист Шахтера романтично отметил важную дату с женой
Карина Ангеловская поделилась милыми кадрами с Дмитрием Крыськивым
Жена полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Крыськива – Карина Ангеловская – поделилась новой романтической публикацией в социальных сетях.
Избранница футболиста опубликовала серию совместных фотографий с мужем, посвятив пост особенной дате. Пара отметила уже седьмую годовщину своих отношений.
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На снимках влюбленные позируют в объятиях, улыбаются в камеру и даже поделились нежным поцелуем.
Подписчики тепло отреагировали на публикацию и засыпали пару поздравлениями. В комментариях им желали счастья, любви и еще многих лет вместе, а фотографии быстро собрали сотни лайков и множество восторженных отзывов.
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