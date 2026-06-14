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14 июня 2026, 00:32 | Обновлено 14 июня 2026, 00:38
342
0

ФОТО. Футболист Шахтера романтично отметил важную дату с женой

Карина Ангеловская поделилась милыми кадрами с Дмитрием Крыськивым

14 июня 2026, 00:32 | Обновлено 14 июня 2026, 00:38
342
0
ФОТО. Футболист Шахтера романтично отметил важную дату с женой
Instagram. Дмитрий Крыськив и Карина Ангеловская
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Жена полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия КрыськиваКарина Ангеловская – поделилась новой романтической публикацией в социальных сетях.

Избранница футболиста опубликовала серию совместных фотографий с мужем, посвятив пост особенной дате. Пара отметила уже седьмую годовщину своих отношений.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках влюбленные позируют в объятиях, улыбаются в камеру и даже поделились нежным поцелуем.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию и засыпали пару поздравлениями. В комментариях им желали счастья, любви и еще многих лет вместе, а фотографии быстро собрали сотни лайков и множество восторженных отзывов.

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фото lifestyle Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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