Чемпионат мира14 июня 2026, 00:29 | Обновлено 14 июня 2026, 00:42
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Взяли первое очко на ЧМ. Катар вырвал ничью перед финальным свистком
Вспомним все результаты сборной Катара на мундиалях
14 июня 2026, 00:29 | Обновлено 14 июня 2026, 00:42
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Сборная Катара впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира.
Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026, в котором была добыта ничья со сборной Швейцарии со счетом 1:1.
До этого Катар в 2022 году на своем дебютном мировом первенстве проиграл все свои 3 поединка.
Все матчи сборной Катара на чемпионатах мира
2026
Катар – Швейцария – 1:1
2022
- Катар – Нидерланды – 0:2
- Катар – Сенегал – 1:3
- Катар – Эквадор – 0:2
Qatar leave it LATE to pick up their first ever World Cup point! ⚖️— Flashscore.com (@Flashscorecom) June 13, 2026
View the match stats. 📊
📲 https://t.co/8zQO74QiNB#QATSUI pic.twitter.com/ixajRT10kd
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