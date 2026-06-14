Взяли первое очко на ЧМ. Катар вырвал ничью перед финальным свистком

Сборная Катара впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026, в котором была добыта ничья со сборной Швейцарии со счетом 1:1.

До этого Катар в 2022 году на своем дебютном мировом первенстве проиграл все свои 3 поединка.

Все матчи сборной Катара на чемпионатах мира

2026

Катар – Швейцария – 1:1

2022

Катар – Нидерланды – 0:2

Катар – Сенегал – 1:3

Катар – Эквадор – 0:2