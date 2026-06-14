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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:29 | Обновлено 14 июня 2026, 00:42
36
0

Взяли первое очко на ЧМ. Катар вырвал ничью перед финальным свистком

Вспомним все результаты сборной Катара на мундиалях

14 июня 2026, 00:29 | Обновлено 14 июня 2026, 00:42
36
0
Взяли первое очко на ЧМ. Катар вырвал ничью перед финальным свистком
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Катара впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026, в котором была добыта ничья со сборной Швейцарии со счетом 1:1.

До этого Катар в 2022 году на своем дебютном мировом первенстве проиграл все свои 3 поединка.

Все матчи сборной Катара на чемпионатах мира

2026

Катар – Швейцария – 1:1

2022

  • Катар – Нидерланды – 0:2
  • Катар – Сенегал – 1:3
  • Катар – Эквадор – 0:2
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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