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  4. АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 21:00 |
73
0

АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»

Вратарь сборной Бразилии Алиссон пропустил часть матчей «Ливерпуля» для лучшей подготовки к ЧМ-2026

13 июня 2026, 21:00 |
73
0
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон
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Вратарь сборной Бразилии Алиссон пропустил заключительный отрезок сезона «Ливерпуля» из-за травмы бедра. Голкипер утверждает, что на это была веская причина.

«Я на 100% готов. Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана, чтобы убедиться, что я готов к чемпионату мира», – сказал Алиссон. «Хорошо, что шансы национальной команды ставят под сомнение. Меня это не беспокоит. Я знаю, что иду по правильному пути. Иногда на поле все идет не так, как нам бы хотелось. Возможно, если бы мы выиграли больше, восприятие было бы другим. Все знают, что я провел некоторое время вне игры перед чемпионатом мира, но также и потому, что мне нужно было подойти к чемпионату мира на 100%».

Для «Ливерпуля» эти комментарии подтверждают, что осторожное завершение клубного сезона Алиссоном имело четкую цель. Для Бразилии это подчеркивает, что основной вратарь Анчелотти считает себя готовым, как физически, так и психологически к еще одной попытке завоевать титул.

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Руслан Полищук Источник: Sport Witness
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