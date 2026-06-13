АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»

Вратарь сборной Бразилии Алиссон пропустил заключительный отрезок сезона «Ливерпуля» из-за травмы бедра. Голкипер утверждает, что на это была веская причина.

«Я на 100% готов. Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана, чтобы убедиться, что я готов к чемпионату мира», – сказал Алиссон. «Хорошо, что шансы национальной команды ставят под сомнение. Меня это не беспокоит. Я знаю, что иду по правильному пути. Иногда на поле все идет не так, как нам бы хотелось. Возможно, если бы мы выиграли больше, восприятие было бы другим. Все знают, что я провел некоторое время вне игры перед чемпионатом мира, но также и потому, что мне нужно было подойти к чемпионату мира на 100%».

Для «Ливерпуля» эти комментарии подтверждают, что осторожное завершение клубного сезона Алиссоном имело четкую цель. Для Бразилии это подчеркивает, что основной вратарь Анчелотти считает себя готовым, как физически, так и психологически к еще одной попытке завоевать титул.