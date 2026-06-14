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Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:03 |
281
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австралия – Турция

Поединок первого тура группы D состоится 14 июня в 07:00 по Киеву

14 июня 2026, 02:03 |
281
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австралия – Турция
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14 июня сборные Австралии и Турции проведут матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете австралийцы и турки сыграют вместе с командами США и Парагвая.

Ранее сборные Австралии и Турции играли между собой дважды и дважды победу одержали лунные звезды.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австралия – Турция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Австралия – Турция
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Трансляция матча В эфире

Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 1 1 0 0 4 - 1 19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
2 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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