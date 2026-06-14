14 июня сборные Австралии и Турции проведут матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете австралийцы и турки сыграют вместе с командами США и Парагвая.

Ранее сборные Австралии и Турции играли между собой дважды и дважды победу одержали лунные звезды.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австралия – Турция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа D (ЧМ-2026)