Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австралия – Турция
Поединок первого тура группы D состоится 14 июня в 07:00 по Киеву
14 июня сборные Австралии и Турции проведут матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете австралийцы и турки сыграют вместе с командами США и Парагвая.
Ранее сборные Австралии и Турции играли между собой дважды и дважды победу одержали лунные звезды.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Австралия – Турция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D (ЧМ-2026)
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|2
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|0
|
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