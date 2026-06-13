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13 июня 2026, 23:21 | Обновлено 13 июня 2026, 23:22
169
0

Яя ТУРЕ: «Я хочу играть в доминирующий футбол»

Главный тренер «Слована» прокомментировал назначение на должность

13 июня 2026, 23:21 | Обновлено 13 июня 2026, 23:22
169
0
Яя ТУРЕ: «Я хочу играть в доминирующий футбол»
ФК Слован
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Ивуарийский специалист Яя Туре прокомментировал свое назначение на должность главного тренера братиславского «Слована»:

«Я очень счастлив и взволнован; честно говоря, не могу дождаться, когда мы начнем работать вместе в понедельник. Мой предшественник заслуживает большого уважения за то, чего он достиг со «Слованом». Я хочу развивать это, одновременно добавляя что-то новое и уникальное от себя. Футбол для меня – это все. Я люблю вызовы и невероятно рад возможности тренировать замечательный клуб с богатой историей, прекрасным стадионом и высокими амбициями. Я был очень приятно удивлен инфраструктурой клуба, которая действительно на самом высоком уровне.

С «Слованом» я хочу играть в доминирующий футбол, побеждать и контролировать ход матчей, чтобы мы могли радовать наших болельщиков. Я с нетерпением жду возможности лично познакомиться с игроками. Я уже пытался изучить команду как можно подробнее, но самым важным все равно будет увидеть, как игроки реагируют во время тренировок. В качестве ассистента у меня была возможность работать, например, с Роберто Манчини, но я уже давно мечтал о возможности реализовать собственный проект в качестве главного тренера. Я ценю то, что эта возможность появилась в топ-клубе, за которым я недавно наблюдал в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Я действительно не могу дождаться понедельника; я с нетерпением жду того, что впереди».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Слован Братислава
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