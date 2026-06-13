Капитан Агробизнеса решил перейти в новый клуб

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров перволигового «Агробизнеса» Роман Толочко решил не продлевать контракт, который истекает 15 июня.

По имеющейся информации, полузащитник собирается продолжить карьеру в ФК «Куликов-Белка», который в новом сезоне также будет выступать в Первой лиге.

Больше не будут защищать цвета волочисской команды защитник Иван Гаврушко и полузащитник Роман Кузьмин. В то же время в клубе планируют усилиться 5-6 новобранцами, переговоры с которыми вышли на финишную прямую.

Это важно, потому что подопечные Александра Чижевского уже 23 июня возобновят тренировочный процесс. Во время подготовки к новому сезону запланировано восемь спаррингов – первый с «Эпицентром» уже первого июля.

Ранее «Агробизнес» продлил контракт с ведущим игроком.