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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 17:39 | Обновлено 13 июня 2026, 17:40
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Топ-клуб УПЛ нацелился на подписание Сидуна

Украинский форвард может покинуть «Эпицентр»

13 июня 2026, 17:39 | Обновлено 13 июня 2026, 17:40
344
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Топ-клуб УПЛ нацелился на подписание Сидуна
Эпицентр.
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Украинский нападающий Вадим Сидун может покинуть «Эпицентр». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, один из участников еврокубков от Украинской Премьер-лиги нацелился на 24-летнего футболиста. Может быть активирована клаусула которая прописана в контракте Сидуна, ее сумма составляет 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на счету Вадима Сидуна 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8забитыми мячами и 2голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» определился со спаррингами на межсезонье.

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Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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