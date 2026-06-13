Топ-клуб УПЛ нацелился на подписание Сидуна

Украинский нападающий Вадим Сидун может покинуть «Эпицентр». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, один из участников еврокубков от Украинской Премьер-лиги нацелился на 24-летнего футболиста. Может быть активирована клаусула которая прописана в контракте Сидуна, ее сумма составляет 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на счету Вадима Сидуна 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8забитыми мячами и 2голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» определился со спаррингами на межсезонье.