Капитан Буковины пропустит начало сезона

Как стало известно Sport.ua, капитан «Буковины» Богдан Бойчук из-за серьезного повреждения вынужден будет пропустить начало нового чемпионата УПЛ. Ожидается, что универсал буковинцев сможет тренироваться в общей группе в начале октября.

Несмотря на феерическое выступление команды Сергея Шищенко в прошлом сезоне, травмы, к сожалению, довольно часто преследовали его подопечных. Ближайшие к возвращению в строй – Олег Ильин, Олег Кожушко и Петр Стасюк, которые уже в июле должны тренироваться с черновицкой командой.

В то же время у Дмитрия Шинкаренко, как и у Бойчука, восстановительный процесс займет гораздо больше времени.

Ранее вингер «Буковины» заявил, что мечтает дебютировать за национальную сборную Украины.