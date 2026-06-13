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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 14:44 | Обновлено 13 июня 2026, 14:59
441
0

Капитан Буковины пропустит начало сезона

В команде Сергея Шищенко еще есть травмированные

13 июня 2026, 14:44 | Обновлено 13 июня 2026, 14:59
441
0
Капитан Буковины пропустит начало сезона
ФК Буковина. Богдан Бойчук
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Как стало известно Sport.ua, капитан «Буковины» Богдан Бойчук из-за серьезного повреждения вынужден будет пропустить начало нового чемпионата УПЛ. Ожидается, что универсал буковинцев сможет тренироваться в общей группе в начале октября.

Несмотря на феерическое выступление команды Сергея Шищенко в прошлом сезоне, травмы, к сожалению, довольно часто преследовали его подопечных. Ближайшие к возвращению в строй – Олег Ильин, Олег Кожушко и Петр Стасюк, которые уже в июле должны тренироваться с черновицкой командой.

В то же время у Дмитрия Шинкаренко, как и у Бойчука, восстановительный процесс займет гораздо больше времени.

Ранее вингер «Буковины» заявил, что мечтает дебютировать за национальную сборную Украины.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы травма Богдан Бойчук Олег Ильин Олег Кожушко Петр Стасюк Дмитрий Шинкаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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