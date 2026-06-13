Капитан Буковины пропустит начало сезона
В команде Сергея Шищенко еще есть травмированные
Как стало известно Sport.ua, капитан «Буковины» Богдан Бойчук из-за серьезного повреждения вынужден будет пропустить начало нового чемпионата УПЛ. Ожидается, что универсал буковинцев сможет тренироваться в общей группе в начале октября.
Несмотря на феерическое выступление команды Сергея Шищенко в прошлом сезоне, травмы, к сожалению, довольно часто преследовали его подопечных. Ближайшие к возвращению в строй – Олег Ильин, Олег Кожушко и Петр Стасюк, которые уже в июле должны тренироваться с черновицкой командой.
В то же время у Дмитрия Шинкаренко, как и у Бойчука, восстановительный процесс займет гораздо больше времени.
Ранее вингер «Буковины» заявил, что мечтает дебютировать за национальную сборную Украины.
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