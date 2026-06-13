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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 14:23 |
399
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Буковина определилась с приоритетом в трансферной кампании

Новичку УПЛ очень не хватает «наконечника»

13 июня 2026, 14:23 |
399
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Буковина определилась с приоритетом в трансферной кампании
ФК Буковина
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Как стало известно Sport.ua, в Черновцах активно работают над усилением линии атаки. К сожалению, уровень подготовки Олега Кожушка и Максима Войтиховского не позволяет надеяться, что они часто будут забивать в элите. Не исключен вариант, что «Буковина» возьмет в аренду какого-нибудь форварда из более именитого украинского клуба.

Пока точно можно сказать, что продолжат карьеру в «Буковине» стопер Владислав Приймак из «Оболони» и полузащитник Максим Задерака из «Кривбасса». На финальной стадии переговоры с представителями правого защитника нигерийца Эдвина Одинаки, ранее выступавшего за боснийский «Железничар».

В Черновцах решили не продлевать контракты с Яном Морговским, Василием Гакманом и Виталием Кольцовым.

По имеющейся информации, это не последние потери «Буковины»: будет прекращено в конце июня сотрудничество с Кириллом Прокопчуком, Иваном Тищенко и Данилом Голубом.

Поскольку «Буковина» ограничена по разным причинам в расширенной дозаявке, то она может рассчитывать еще на 3-4 новобранца.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне «Буковина» не будет представлена ​​во Второй лиге.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Владислав Приймак Максим Задерака Олег Кожушко Максим Войтиховский Ян Морговский Василий Гакман Виталий Кольцов Кирилл Прокопчук Иван Тищенко Даниил Голуб
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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