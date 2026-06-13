Буковина определилась с приоритетом в трансферной кампании
Новичку УПЛ очень не хватает «наконечника»
Как стало известно Sport.ua, в Черновцах активно работают над усилением линии атаки. К сожалению, уровень подготовки Олега Кожушка и Максима Войтиховского не позволяет надеяться, что они часто будут забивать в элите. Не исключен вариант, что «Буковина» возьмет в аренду какого-нибудь форварда из более именитого украинского клуба.
Пока точно можно сказать, что продолжат карьеру в «Буковине» стопер Владислав Приймак из «Оболони» и полузащитник Максим Задерака из «Кривбасса». На финальной стадии переговоры с представителями правого защитника нигерийца Эдвина Одинаки, ранее выступавшего за боснийский «Железничар».
В Черновцах решили не продлевать контракты с Яном Морговским, Василием Гакманом и Виталием Кольцовым.
По имеющейся информации, это не последние потери «Буковины»: будет прекращено в конце июня сотрудничество с Кириллом Прокопчуком, Иваном Тищенко и Данилом Голубом.
Поскольку «Буковина» ограничена по разным причинам в расширенной дозаявке, то она может рассчитывать еще на 3-4 новобранца.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне «Буковина» не будет представлена во Второй лиге.
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