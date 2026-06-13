Чемпионат мира13 июня 2026, 12:16 | Обновлено 13 июня 2026, 12:20
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Джованни Рейна стал автором одного из самых поздних голов в истории ЧМ
Хавбек сборной США поразил ворота Парагвая на 90+8-й минуте
13 июня 2026, 12:16 | Обновлено 13 июня 2026, 12:20
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23-летний полузащитник сборной США Джованни Рейна стал автором одного из самых поздних голов в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота парагвайцев он поразил на 8-й компенсированной минуте встречи. В истории мундиалей еще позже забивали только иранцы Мехди Тареми и Рамин Резаэян, нидерландцы Ваут Вегхорст и Дэви Классен, и поляк Роберт Левандовски.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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