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Испания
13 июня 2026, 10:04 |
278
0

Украинский форвард: «Все футболисты хотят сюда попасть. Я не исключение»

Александр Пищур рассказал о переходе в Жирону

13 июня 2026, 10:04 |
278
0
Украинский форвард: «Все футболисты хотят сюда попасть. Я не исключение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур
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Украинский форвард Александр Пищур рассказал, почему решил променять венгерский «Дьер» на испанскую Жирону. Футболист оценил уровень Сегунды.

– Александр, тебя выбрала Испания или ты сам очень хотел попасть в этот чемпионат?

– Можно сказать, здесь все совпало (улыбается). В Испанию многие футболисты хотят попасть. Я не исключение.

– Ты сменил команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов, на второй испанский дивизион. Это не проблема?

– Нет, конечно. Квалификация Лиги чемпионов – это еще не групповой раунд. А уровень Сегунды очень силен. Тем более что у Жироны будет стоять задача вернуться в Ла Лигу. Я молод, еду доказывать свою способность, а когда все получится, покажет время, – сказал Пищур.

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Александр Пищур-младший Сегунда Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Венгрии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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