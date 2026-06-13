Украинский форвард: «Все футболисты хотят сюда попасть. Я не исключение»

Украинский форвард Александр Пищур рассказал, почему решил променять венгерский «Дьер» на испанскую Жирону. Футболист оценил уровень Сегунды.

– Александр, тебя выбрала Испания или ты сам очень хотел попасть в этот чемпионат?

– Можно сказать, здесь все совпало (улыбается). В Испанию многие футболисты хотят попасть. Я не исключение.

– Ты сменил команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов, на второй испанский дивизион. Это не проблема?

– Нет, конечно. Квалификация Лиги чемпионов – это еще не групповой раунд. А уровень Сегунды очень силен. Тем более что у Жироны будет стоять задача вернуться в Ла Лигу. Я молод, еду доказывать свою способность, а когда все получится, покажет время, – сказал Пищур.