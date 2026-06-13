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Испания
13 июня 2026, 10:37 | Обновлено 13 июня 2026, 11:36
1019
0

Новости для Лунина. Куртуа определился с клубом, в котором завершит карьеру

Опытный голкипер сборной Бельгии признался, что не собирается покидать королевский клуб

13 июня 2026, 10:37 | Обновлено 13 июня 2026, 11:36
1019
0
Новости для Лунина. Куртуа определился с клубом, в котором завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа определился с клубом, в котором планирует завершить профессиональную карьеру.

Опытный 34-летний футболист полностью доволен своим положением в Испании и не собирается покидать королевский клуб, о чем сообщил в интервью местной прессе:

«В «Реале» принцип таков, что после тридцати лет контракт продлевается год за годом. Поэтому я достаточно спокоен по этому поводу. Если я буду продолжать выступать так же, как сейчас, продление сотрудничества не станет проблемой.

Но «Реал» – клуб высочайшего уровня, и в какой-то момент им придется подумать о моем преемнике. Для меня идеальным вариантом было бы завершить карьеру в Мадриде», – признался бельгиец.

Куртуа защищает цвета «сливочных» с августа 2021 года. В футболке мадридской команды Тибо провел 333 матча, пропустил 325 мячей и 129 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

В составе «Реала» выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который является вторым номером команды и имеет ограниченное игровое время.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин
Николай Тытюк Источник: Managing Madrid
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