Новости для Лунина. Куртуа определился с клубом, в котором завершит карьеру

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа определился с клубом, в котором планирует завершить профессиональную карьеру.

Опытный 34-летний футболист полностью доволен своим положением в Испании и не собирается покидать королевский клуб, о чем сообщил в интервью местной прессе:

«В «Реале» принцип таков, что после тридцати лет контракт продлевается год за годом. Поэтому я достаточно спокоен по этому поводу. Если я буду продолжать выступать так же, как сейчас, продление сотрудничества не станет проблемой.

Но «Реал» – клуб высочайшего уровня, и в какой-то момент им придется подумать о моем преемнике. Для меня идеальным вариантом было бы завершить карьеру в Мадриде», – признался бельгиец.

Куртуа защищает цвета «сливочных» с августа 2021 года. В футболке мадридской команды Тибо провел 333 матча, пропустил 325 мячей и 129 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

В составе «Реала» выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который является вторым номером команды и имеет ограниченное игровое время.