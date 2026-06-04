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Испания
04 июня 2026, 09:13 |
1994
3

Реал определился с ценой, которую придется заплатить за трансфер Лунина

Королевский клуб рассмотрит переход украинца в миланский «Интер» за 30 млн евро

04 июня 2026, 09:13 |
1994
3 Comments
Реал определился с ценой, которую придется заплатить за трансфер Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин имеет возможность покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Королевский клуб доволен игрой 27-летнего футболиста, однако готов рассмотреть трансфер, если украинец изъявит желание покинуть Ла Лигу.

В услугах Лунина заинтересован миланский «Интер», которому придется заплатить 30 миллионов евро – столько требуют «сливочные» за своего второго номера:

«Несмотря на роль запасного вратаря и лишь несколько выступлений в сезоне, украинский голкипер по-прежнему пользуется большим спросом в Европе.

«Интер» внимательно следит за его ситуацией и рассматривает Лунина в качестве преемника Яна Зоммера. Итальянский клуб готов подписать 27-летнего вратаря, так как убежден в его потенциале и опыте на самом высоком уровне.

Со своей стороны, «Реал» установил за него цену в 30 миллионов евро. Это высокая сумма для второго вратаря, но оправданная его надежностью и потенциалом», – сообщил источник.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Sport.fr
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Купили за 8.5 продати за 30 млн. Об сосну йобнулись 2 рази, максимум 10млн.
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0
Та скільки вже можна мусолити цю тему??!!
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0
)))
знову до 31 серпня бачити "новини" - "доля ЛУніна вже відома..", "Лунін вирішив де буде грати...", "Реал вирішив долю Луніна..", "Перес визначився що буде з Луніним.."
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-2
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