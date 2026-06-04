Реал определился с ценой, которую придется заплатить за трансфер Лунина
Королевский клуб рассмотрит переход украинца в миланский «Интер» за 30 млн евро
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин имеет возможность покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Королевский клуб доволен игрой 27-летнего футболиста, однако готов рассмотреть трансфер, если украинец изъявит желание покинуть Ла Лигу.
В услугах Лунина заинтересован миланский «Интер», которому придется заплатить 30 миллионов евро – столько требуют «сливочные» за своего второго номера:
«Несмотря на роль запасного вратаря и лишь несколько выступлений в сезоне, украинский голкипер по-прежнему пользуется большим спросом в Европе.
«Интер» внимательно следит за его ситуацией и рассматривает Лунина в качестве преемника Яна Зоммера. Итальянский клуб готов подписать 27-летнего вратаря, так как убежден в его потенциале и опыте на самом высоком уровне.
Со своей стороны, «Реал» установил за него цену в 30 миллионов евро. Это высокая сумма для второго вратаря, но оправданная его надежностью и потенциалом», – сообщил источник.
https://t.co/60894gGpTv #InterMilan #RealMadrid #AndriyLunin #Lunin #ThibautCourtois #mercato #transfert #football #SerieA #Liga #sport #sports #alerte #news #infos— Sport.fr (@FilSport) June 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе будут изучать каталонский язык
Хвалиньска в двух сетах разобралась с «нейтралкой» и продолжает безумный путь в Париже
знову до 31 серпня бачити "новини" - "доля ЛУніна вже відома..", "Лунін вирішив де буде грати...", "Реал вирішив долю Луніна..", "Перес визначився що буде з Луніним.."