Реал определился с ценой, которую придется заплатить за трансфер Лунина

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин имеет возможность покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Королевский клуб доволен игрой 27-летнего футболиста, однако готов рассмотреть трансфер, если украинец изъявит желание покинуть Ла Лигу.

В услугах Лунина заинтересован миланский «Интер», которому придется заплатить 30 миллионов евро – столько требуют «сливочные» за своего второго номера:

«Несмотря на роль запасного вратаря и лишь несколько выступлений в сезоне, украинский голкипер по-прежнему пользуется большим спросом в Европе.

«Интер» внимательно следит за его ситуацией и рассматривает Лунина в качестве преемника Яна Зоммера. Итальянский клуб готов подписать 27-летнего вратаря, так как убежден в его потенциале и опыте на самом высоком уровне.

Со своей стороны, «Реал» установил за него цену в 30 миллионов евро. Это высокая сумма для второго вратаря, но оправданная его надежностью и потенциалом», – сообщил источник.