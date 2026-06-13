ВИДЕО. Шедевральный удар шведой: как США забили Парагваю 4-й гол на 90+8-й
Джованни Рейна поставил жирную точку в матче 1-го тура группы D ЧМ-2026, установив счет 4:1
Сборная США одержала разгромную победу над командой Парагвая со счетом 4:1 в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.
Четвертый гол для американцев на 90+8-й минуте забил Джованни Рейна, который красиво поразил ворота соперников ударом шведой.
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Встреча США и Парагвая прошла 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния.
В одном квартете американцы и парагвайцы выступают вместе с Турцией и Австралией.
❗️ ВИДЕО. Шедевральный удар шведой: как США забили Парагваю 4-й гол на 90+8-й
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