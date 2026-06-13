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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:20 | Обновлено 13 июня 2026, 06:51
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ВИДЕО. Шедевральный удар шведой: как США забили Парагваю 4-й гол на 90+8-й

Джованни Рейна поставил жирную точку в матче 1-го тура группы D ЧМ-2026, установив счет 4:1

13 июня 2026, 06:20 | Обновлено 13 июня 2026, 06:51
500
0
ВИДЕО. Шедевральный удар шведой: как США забили Парагваю 4-й гол на 90+8-й
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США одержала разгромную победу над командой Парагвая со счетом 4:1 в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Четвертый гол для американцев на 90+8-й минуте забил Джованни Рейна, который красиво поразил ворота соперников ударом шведой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча США и Парагвая прошла 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния.

В одном квартете американцы и парагвайцы выступают вместе с Турцией и Австралией.

❗️ ВИДЕО. Шедевральный удар шведой: как США забили Парагваю 4-й гол на 90+8-й

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Таблицы ЧМ-2026. Старт в группах B и D: сборная США стартовала с разгрома
видео голов и обзор Джованни Рейна сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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