Сборная США одержала разгромную победу над командой Парагвая со счетом 4:1 в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Четвертый гол для американцев на 90+8-й минуте забил Джованни Рейна, который красиво поразил ворота соперников ударом шведой.

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Встреча США и Парагвая прошла 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния.

В одном квартете американцы и парагвайцы выступают вместе с Турцией и Австралией.

❗️ ВИДЕО. Шедевральный удар шведой: как США забили Парагваю 4-й гол на 90+8-й

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine