ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Катар – Швейцария
Голкипер катарской команды Махмуд Абунада оформил пять сейвов за поединок
13 июня сборные Швейцарии и Катар сыграли вничью в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026.
После завершения встречи фанаты по всему выбрали лучшего игрока поединка. Им стал голкипер катарцев Махмуд Абунада.
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Несмотря на то, что Абунада привез пенальти в свои ворота, он оформил пять сейвов за поединок.
Команды Швейцарии и Катар играют в одном квартете с Канадой и Боснией и Герцеговиной. После первого тура у всех четырех сборных по одному очку.
ЧМ-2026. Группа B
Первый тур. 13 июня
Катар – Швейцария – 1:1
Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)
ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Катар – Швейцария
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