13 июня сборные Швейцарии и Катар сыграли вничью в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026.

После завершения встречи фанаты по всему выбрали лучшего игрока поединка. Им стал голкипер катарцев Махмуд Абунада.

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Несмотря на то, что Абунада привез пенальти в свои ворота, он оформил пять сейвов за поединок.

Команды Швейцарии и Катар играют в одном квартете с Канадой и Боснией и Герцеговиной. После первого тура у всех четырех сборных по одному очку.

ЧМ-2026. Группа B

Первый тур. 13 июня

Катар – Швейцария – 1:1

Голы: Хухи, 90+4 – Эмболо, 17 (пен.)

ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Катар – Швейцария

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine