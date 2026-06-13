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Италия
13 июня 2026, 01:13 | Обновлено 13 июня 2026, 01:36
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0

Серия В. Венеция – чемпион, Палермо Индзаги и легенды

Самое интересное из второго дивизиона Италии

13 июня 2026, 01:13 | Обновлено 13 июня 2026, 01:36
54
0
Серия В. Венеция – чемпион, Палермо Индзаги и легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянская Серия В в сезоне 2025/2026 подарила фанатам яркие матчи и много интересного. Предлагаем вашему вниманию обзор результатов второго по значимости дивизиона Италии.

Чемпион Серии В

В Серии В сезона 2025/2026 заняла первое место «Венеция», которая набрала 82 очка и повысилась в классе. Для этого клуба это третье в истории чемпионство Серии В.

Стоит добавить, что венецианцы показали классную статистику в плане результативности. Чемпион Серии В забил больше, чем конкуренты (77 мячей), а также пропустил меньше остальных (31 гол). Как итог, у «Венеции» получилась лучшая разница забитых-пропущенных (+46).

Стоит отметить, что у венецианцев в составе много легионеров, которые играют ведущие роли в достижении результатов. Но главной звездой «Венеции» стал 26-летний итальянский форвард Андреа Адоранте, который с 17 забитыми мячами в активе занял второе место в списке лучших голеадоров Серии В!

Также важную роль в игре чемпионов Серии В сыграл сербский вратарь Филип Станкович, который в 17 поединках сезона оставил свои ворота «сухими».

MVP сезона

По поводу Адоранте стоит добавить, что он был признан MVP сезона в Серии В. Отдельно Андреа получил звание MVP в январе. А тот факт, что действия Адоранте позволили «Венеции» выиграть Серию В, сделал возможным и то, что он был признан лучшим игроком сезона.

Адоранте является воспитанником миланского «Интера» и «Пармы», в составе которой он начинал карьеру. Когда права на Андреа принадлежали «Парме», он на арендных условиях поиграл за «Мессину». После этого в карьере Адоранте были «Триестина» и «Юве Стабия», откуда он и перешел в «Венецию».

Интересно будет понаблюдать за игрой Андреа в новом сезоне Серии А. Наверняка лидер венецианцев захочет себя проявить в матчах с миланским «Интером» и «Пармой».

Повышение в элиту

«Фрозиноне» с 81 очком в активе стал вторым и напрямую вышел в Серию А. Одним из лучших игроков «канареек» стал Фарес Геджемис, которого признали MVP месяца в сентябре и который с 15 забитыми мячами вошел в тройку лучших голеадоров сезона.

Еще стоит выделить 21-летнего вратаря «Фрозиноне» Лоренцо Пальмизани, который 15 раз за сезон сыграл на «ноль».

Также вышла в Серию А «Монца»! «Бело-красные» с 76 очками заняли третье место и пробились в элиту после успешных поединков в плей-офф. Важную роль в достижении результатов «Монцей» также сыграл вратарь, а именно сенегалец Демба Тиам, который 18 раз за сезон не пропустил.

В составе команды из Ломбардии играет много ярких личностей. Но особенно выделяется Патрик Кутроне, который в свое время сыграл за сборную Италии, а на клубном уровне защищал цвета «Милана», «Вулверхэмптона», «Фиорентины», «Валенсии», «Эмполи» и «Пармы». Также Патрик ранее выступал за «Комо», которому права на футболиста и принадлежат. 28-летний форвард играет за «Монцу» под десятым номером, что подтверждает его статус лидера в команде. Кутроне доказал, что является настоящим маэстро в победной встрече плей-офф с «Юве Стабия» (2:1), когда он оформил дубль, забив мячи на 85 и 90+6 минутах.

Также цвета «Монцы» защищает Самуэле Биринделли, который является сыном знаменитого экс-футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Биринделли. Еще выделяются в составе «брианцоли» Маттео Пессина и Андреа Петанья, которые имеют опыт игр за сборную Италии. Оба футболисты известны своими выступлениями в Серии А. Маттео и Андреа ранее играли за «Аталанту». Петанья также может занести себе в актив тот факт, что он выступал за «Наполи».

Палермо Индзаги

«Палермо» с 72 очками занял четвертое место и в матчах плей-офф за выход в Серию А проиграл «Катандзаро». «Палермо» с 2025-го года возглавляет знаменитый Филиппо Индзаги, брат Симоне Индзаги. И интересно, что Суперпиппо почти решил задачу повышения известного сицилийского клуба в Серию А.

За «Палермо» по ходу сезона сыграл знаменитый защитник сборной Польши и экс-футболист «Сампдории» Бартош Берешиньски. Но лидерами команды Индзаги являются представители сборной Финляндии. Это вратарь Ессе Йоронен, который записал в свой актив 18 клиншитов и тем самым стал одним из лучших голкиперов сезона в Серии В. Также прекрасные результаты показал форвард Йоэль Похьянпало, который 25 раз оставил автографы в воротах соперников.

Лучший голеадор Серии В

Отдельно нужно выделить Йоэля Похьянпало, который второй раз в карьере выиграл гонку голеадоров в Серии В. Финский нападающий с 25 точными ударами уверенно обогнал второго в рейтинге Андреа Адоранте аж на 8 голов.

Ранее финн стал лучшим голеадором Серии В в сезоне 2023/2024. Тогда, защищая цвета «Венеции», Йоэль забил 22 раза в ворота оппонентов.

Похьянпало на клубном уровне до периода в Италии играл у себя на родине за ХИК, в Германии за «Байер», «Аален», «Фортуну» Дюссельдорф, «Гамбург» и «Унион» Берлин, а также в Турции за «Ризеспор». Наверное, такой опыт и помогает форварду сборной Финляндии так результативно играть!

Команды из топ-8

Также в восьмерку лучших команд Серии В, которые играли в плей-офф, но не повысились в элиту, вошли «Катандзаро», «Модена», «Юве Стабия» и «Авеллино».

Что интересного в этих командах? «Катандзаро» в сезоне 2025/2026 возглавлял знаменитый экс-полузащитник «Ромы», «Ливерпуля», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины» и сборной Италии Альберто Аквилани, который был очень близок к тому, чтобы вывести «южных орлов» в Серию А. «Катандзаро» в плей-офф обыграл «Авеллино» и «Палермо», но не сумел пройти в решающем поединке только «Монцу».

Интересно также, что за «Катандзаро» играет 31-летний вингер Федерико Ди Франческо, который является сыном главного тренера «Лечче» Эусебио Ди Франческо.

«Модена» интересна тем, что ее тренирует известный в Италии специалист Андреа Соттиль, который в свое время поиграл за «Фиорентину», «Аталанту», «Удинезе» и ряд разных команд в Серии А в том числе и в то время, когда Андрей Шевченко защищал цвета «Милана».

В составе «Модены» можно выделить аргентинского вратаря Леандро Чичисолу, который с 15 клиншитами вошел в список лучших голкиперов сезона.

Главным тренером «Юве Стабия» также является известный в прошлом футболист, а именно Иньяцио Абате, который основную часть карьеры выступал за «Милан».

Также Абате защищал цвета сборной Италии. Иньяцио являлся футболистом «Скуадры Адзурры» на Евро-2012 в Украине и Польше. В частности, Абате полностью сыграл финальный поединок чемпионата Европы с Испанией в Киеве.

По поводу «Авеллино» стоит добавить тот факт, что за «волков» играет Роберто Инсинье, младший брат экс-форварда «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье. Роберто, как и знаменитый брат, начал карьеру в неаполитанском клубе, а затем играл за ряд итальянских команд. За «Авеллино» он выступает с 2025 года.

По поводу «Авеллино» нужно добавить, что главным тренером команды из Кампании стал легендарный Алессандро Неста!

Середняки Серии В

Места с 9-го по 16-е заняли «Мантова», «Падова», «Чезена», «Каррарезе», «Сампдория», «Виртус Энтелла», «Эмполи» и «Зюдтироль». Кого можно выделить в этих командах, читайте ниже.

За «Падову» в сезоне 2025/2026 сыграл под десятым номером экс-футболист харьковского «Металлиста» и чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины Алехандро Гомес.

«Чезену» по ходу сезона в марте 2026-го года возглавил знаменитый экс-защитник сборной Англии Эшли Коул.

Также легендарности «морским конькам» придает тот факт, что вратарем команды является Джонатан Клинсманн, сын известного футболиста и тренера Юргена Клинсманна. Еще интересно, что цвета «Чезены» защищает экс-полузащитник «Фиорентины» и сборной Италии Гаэтано Кастровилли.

Отдельно стоит отметить тот факт, что «Сампдория», которую привыкли видеть в элите, не сумела повыситься в классе. По ходу сезона знаменитую команду из Генуи возглавил Аттилио Ломбардо. В сезоне 2025/2026 за «Сампдорию» сыграл на правах аренды Антонин Барак, который хорошо известен своими выступлениями за сборную Чехии.

Украинец в чемпионате Италии

За «Эмполи», который занял 15 позицию и остался в Серии В, играет украинский нападающий Богдан Попов. Украинец может занести в актив себе этот сезон, в котором он в рамках второго дивизиона чемпионата Италии сыграл 22 матча и забил пять мячей. Попов оформил дубль в ворота «Падовы», а также забил по одному мячу в поединках с «Реджаной», «Специей» и «Сампдорией».

Аутсайдеры

Вылетели в Серию С «Бари», «Реджана», «Специя» и «Пескара».

Интересно, что за «Специю» под классической «десяткой» выступает известный форвард сборной Перу Джанлука Лападула, который ранее выиграл Суперкубок Италии с «Миланом» и дважды уверенно становился лучшим голеадором Серии В. Также в составе «орлят» отлично проявил себя форвард Габриэле Артистико, который отличился 13 точными ударами и права на которого принадлежат «Лацио». Возможно, лациале обратят внимание на результативного нападающего и вернут его из аренды.

А вот цвета «Пескары» с зимы 2026-го года защищает знаменитый Лоренцо Инсинье, который прославился своей игрой за «Наполи», «Торонто» и сборную Италии! Интересно, что в 13 поединках за «дельфинов» чемпион Европы-2020 в составе «Скуадры Адзурры» записал в свой актив пять голов!

По поводу «Пескары» можно еще отметить тот факт, что эта команда заняла 20-е место, но она показала чудесную результативность. Пропустив 66 мяча, клуб из Абруццо забил в ворота оппонентов 51 раз! И это шестой показатель в плане результативности среди команд Серии В. Стоит выделить тот факт, что нападающий «Пескары» Антонио Ди Нардо 14 раз оставил автографы в воротах соперников.

Результативные близнецы в Серии В

Кроме Лоренцо и Роберто Инсинье в чемпионате Италии есть еще братья, которые играют за разные команды. Отлично себя проявили братья-близнецы Стивен Шпенди и Кристиан Шпенди, которые играют за сборную Албании. Стивен, который защищает цвета «Эмполи», записал в свой актив 15 голов, а Кристиан в составе «Чезены» 12 раз забил в ворота оппонентов. Таким образом, братья-близнецы, если объединить их статистику, забили 27 мячей!

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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