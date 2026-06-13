14 июня состоится матч первого тура группы C чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Поединок примет арена «Мидоулендс Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. Начнется игра в 01:00 по киевскому времени.

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Команды проведут свой первый матч в квартете. Позже их соперники по группе, Гаити и Шотландия, встретятся в очном противостоянии.

Бразилия и Марокко трижды пересекались на футбольном поле: два раза в товарищеских матчах и один раз на групповом этапе чемпионата мира 1998 года.

В личных встречах преимущество остается за Бразилией: победы со счетом 2:0 в товарищеском матче и 3:0 на мундиале. В то же время последний очный поединок в 2023 году выиграло Марокко – 2:1.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Бразилия – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С (ЧМ-2026)