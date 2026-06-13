Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Бразилия – Марокко
Игра первого тура группы С начнется 14 июня в 01:00 по Киеву
14 июня состоится матч первого тура группы C чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.
Поединок примет арена «Мидоулендс Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. Начнется игра в 01:00 по киевскому времени.
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Команды проведут свой первый матч в квартете. Позже их соперники по группе, Гаити и Шотландия, встретятся в очном противостоянии.
Бразилия и Марокко трижды пересекались на футбольном поле: два раза в товарищеских матчах и один раз на групповом этапе чемпионата мира 1998 года.
В личных встречах преимущество остается за Бразилией: победы со счетом 2:0 в товарищеском матче и 3:0 на мундиале. В то же время последний очный поединок в 2023 году выиграло Марокко – 2:1.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Бразилия – Марокко
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С (ЧМ-2026)
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|2
|Гаити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|4
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|
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