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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:45 | Обновлено 13 июня 2026, 07:07
87
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Бразилия – Марокко

Игра первого тура группы С начнется 14 июня в 01:00 по Киеву

13 июня 2026, 06:45 | Обновлено 13 июня 2026, 07:07
87
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Бразилия – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня состоится матч первого тура группы C чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Поединок примет арена «Мидоулендс Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. Начнется игра в 01:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут свой первый матч в квартете. Позже их соперники по группе, Гаити и Шотландия, встретятся в очном противостоянии.

Бразилия и Марокко трижды пересекались на футбольном поле: два раза в товарищеских матчах и один раз на групповом этапе чемпионата мира 1998 года.

В личных встречах преимущество остается за Бразилией: победы со счетом 2:0 в товарищеском матче и 3:0 на мундиале. В то же время последний очный поединок в 2023 году выиграло Марокко – 2:1.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Бразилия – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бразилия – Марокко
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Трансляция матча В эфире

Группа С (ЧМ-2026)

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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