Чемпионат мира13 июня 2026, 00:14 | Обновлено 13 июня 2026, 00:47
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Канада прервала ужасную серию поражений на чемпионатах мира
Одни из хозяев ЧС-2026 сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины
13 июня 2026, 00:14 | Обновлено 13 июня 2026, 00:47
173
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Сборная Канады впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира.
Произошло это в первом туре домашнего мундиаля против Боснии и Герцеговины (1:1).
Напомним, что для Канады это мировое первенство третье в истории. На первых двух в 1986 и 2022 годах в 6 матчах канадцы потерпели 6 поражений.
Все матчи сборной Канады на чемпионатах мира
2026
- Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
2022
- Канада – Бельгия – 0:1
- Канада – Хорватия – 1:4
- Канада – Марокко – 1:2
1986
- Канада – Франция – 0:1
- Канада – Венгрия – 0:2
- Канада – СССР – 0:2
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