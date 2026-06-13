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Чемпионат мира
13 июня 2026, 00:14 | Обновлено 13 июня 2026, 00:47
173
0

Канада прервала ужасную серию поражений на чемпионатах мира

Одни из хозяев ЧС-2026 сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины

13 июня 2026, 00:14 | Обновлено 13 июня 2026, 00:47
173
0
Канада прервала ужасную серию поражений на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Канады впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира.

Произошло это в первом туре домашнего мундиаля против Боснии и Герцеговины (1:1).

Напомним, что для Канады это мировое первенство третье в истории. На первых двух в 1986 и 2022 годах в 6 матчах канадцы потерпели 6 поражений.

Все матчи сборной Канады на чемпионатах мира

2026

  • Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

2022

  • Канада – Бельгия – 0:1
  • Канада – Хорватия – 1:4
  • Канада – Марокко – 1:2

1986

  • Канада – Франция – 0:1
  • Канада – Венгрия – 0:2
  • Канада – СССР – 0:2
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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