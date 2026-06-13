Канада прервала ужасную серию поражений на чемпионатах мира

Сборная Канады впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира.

Произошло это в первом туре домашнего мундиаля против Боснии и Герцеговины (1:1).

Напомним, что для Канады это мировое первенство третье в истории. На первых двух в 1986 и 2022 годах в 6 матчах канадцы потерпели 6 поражений.

Все матчи сборной Канады на чемпионатах мира

2026

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

2022

Канада – Бельгия – 0:1

Канада – Хорватия – 1:4

Канада – Марокко – 1:2

1986