ФОТО. Ушел из жизни легендарный чемпион мира

Ушел из жизни один из чемпионов мира 1970 года в составе сборной Бразилии – Брито. Легендарному защитнику было 86 лет.

О смерти бывшего футболиста сообщила Бразильская конфедерация футбола. Причины смерти пока не разглашаются.

Брито выступал за национальную команду Бразилии с 1964 по 1972 год и провел 61 матч. Он был частью знаменитой сборной, которая выиграла чемпионат мира 1970 года в Мексике, а также принял участие в мундиале 1966 года.

Президент Бразильской конфедерации футбола Самир Шауд назвал Брито одним из величайших защитников в истории страны.

«Брито покинул нас как один из лучших защитников в истории бразильского футбола. Его вклад в победу на чемпионате мира 1970 года навсегда останется в нашей памяти», – заявил Шауд.

Помимо триумфа на мундиале, Брито также выигрывал со сборной Бразилии Кубок Рока в 1971 году и Кубок независимости в 1972 году.

Сборная Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, начнет свой путь на ЧМ-2026 матчем против Марокко.