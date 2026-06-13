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13 июня 2026, 00:10 |
721
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ФОТО. Ушел из жизни легендарный чемпион мира

Умер чемпион мира в составе Бразилии, ему было 86 лет

13 июня 2026, 00:10 |
721
0
ФОТО. Ушел из жизни легендарный чемпион мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино и Брито
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Ушел из жизни один из чемпионов мира 1970 года в составе сборной БразилииБрито. Легендарному защитнику было 86 лет.

О смерти бывшего футболиста сообщила Бразильская конфедерация футбола. Причины смерти пока не разглашаются.

Брито выступал за национальную команду Бразилии с 1964 по 1972 год и провел 61 матч. Он был частью знаменитой сборной, которая выиграла чемпионат мира 1970 года в Мексике, а также принял участие в мундиале 1966 года.

Президент Бразильской конфедерации футбола Самир Шауд назвал Брито одним из величайших защитников в истории страны.

«Брито покинул нас как один из лучших защитников в истории бразильского футбола. Его вклад в победу на чемпионате мира 1970 года навсегда останется в нашей памяти», – заявил Шауд.

Помимо триумфа на мундиале, Брито также выигрывал со сборной Бразилии Кубок Рока в 1971 году и Кубок независимости в 1972 году.

Сборная Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, начнет свой путь на ЧМ-2026 матчем против Марокко.

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смерть чемпионат мира сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
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