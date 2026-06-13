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Чемпионат Европы
13 июня 2026, 00:05 | Обновлено 13 июня 2026, 00:51
223
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги наций Ирландия – Израиль сыграют на нейтральном поле

Матч пройдет без зрителей

13 июня 2026, 00:05 | Обновлено 13 июня 2026, 00:51
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги наций Ирландия – Израиль сыграют на нейтральном поле
FAI
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Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) сообщила, что УЕФА одобрил запрос на проведение матча Лиги наций сезона 2026/27 между Ирландией и Израилем 4 октября за рубежом, на нейтральном поле и без зрителей.

После консультаций с различными заинтересованными сторонами Ассоциация пришла к выводу, что операционные трудности могут повлиять на проведение матча на домашнем стадионе, поэтому игра будет перенесена со стадиона «Авива».

Ассоциация благодарит полицию Ирландии (An Garda Síochána) за поддержку и советы в течение последних месяцев и отмечает, что решение о переносе матча на нейтральное поле было признано соответствующим курсом действий Советом FAI при поддержке УЕФА.

Ассоциация понимает и уважает взгляды, высказанные игроками и персоналом, болельщиками, ее членами, активистами, общественностью и футбольным сообществом Ирландии относительно этого матча.

В последние месяцы Ассоциация находилась в коммуникации с Палестинской футбольной ассоциацией относительно выполнения календаря матчей, и она предоставила следующее заявление:

«Палестинская футбольная ассоциация выражает благодарность принципиальной позиции Футбольной ассоциации Ирландии в поддержку прав палестинского народа и палестинских спортсменов. Палестинская футбольная ассоциация также подтверждает свое уважение к решению Футбольной ассоциации Ирландии в рамках ее спортивных и международных обязательств таким образом, который позволяет ей продолжать выполнять свою почетную миссию служения футболу и продвижения ценностей справедливости, солидарности и взаимного уважения».

Ассоциация глубоко осознает страдания и разрушения, которые переживают гражданские в Газе, и продолжает отражать позицию резолюции, которая была предложена и поддержана членами Генеральной ассамблеи FAI в ноябре 2025 года. Эта резолюция предусматривала официальный запрос в Исполнительный комитет УЕФА о немедленном приостановлении членства Израильской футбольной ассоциации в соревнованиях УЕФА за нарушение устава организации.

Хотя Ассоциация подала эту резолюцию в УЕФА и почти два года консультировалась с его представителями по этому вопросу, она признает, что регламенты соревнований УЕФА, с которыми она согласилась, предусматривают: если ассоциация отказывается играть матч, эта игра засчитывается как техническое поражение, а также могут применяться дисциплинарные меры, включая возможное исключение из соревнований.

В феврале 2026 года Ирландия попала в группу B3 Лиги наций УЕФА 2026/27 вместе с Австрией, Израилем и Косово. Ассоциация тогда заявила, что сборная Ирландии выполнит все запланированные матчи и сохраняет эту позицию, поскольку невыполнение календаря имело бы серьезные последствия для всего ирландского футбола.

Если бы Ассоциация отказалась от проведения матчей, это привело бы к:

  • потере шести очков (что могло бы привести к вылету в Лигу C Лиги наций УЕФА и ослабить шансы на квалификацию на Евро-2028);
  • прямому влиянию на рейтинги Ирландии в системах УЕФА и ФИФА (что повлияло бы на будущие квалификации к чемпионатам Европы и мира);
  • в противоположность этому для Израиля это дало бы обратный эффект – улучшение шансов на повышение в Лиге наций и квалификацию на Евро-2028.

Помимо спортивных последствий, были бы и более широкие последствия для ирландского футбола, включая сокращение возможностей поддержки клубов и лиг через критически важные программы, такие как безопасность, образовательные программы и развитие игроков. Также это могло бы повлиять на национальные сборные Ирландии вплоть до возможного снятия юношеских команд и сокращения уровня поддержки игроков и персонала.

Ассоциация проведет внеочередное общее собрание с членами, однако подчеркивает, что ответственность за защиту будущих интересов ирландского футбола лежит на Совете FAI, и поэтому она остается приверженной проведению всех матчей Лиги наций сезона 2026/27.

В то же время Совет FAI признает, что решение о проведении этого матча затрагивает многих заинтересованных сторон, и просит учитывать интересы игроков и персонала.

Ассоциация также признает влияние изменения места проведения на владельцев сезонных абонементов и членов Club Ireland. После окончательного определения деталей матча 4 октября ассоциация сообщит владельцам абонементов и членам клуба о соответствующих билетных условиях, которые могут включать компенсацию или возможность получить дополнительный домашний матч в 2027 году.

Совет FAI подчеркивает, что его решение провести матч принято в интересах ирландского футбола.

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Иван Чирко Источник
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