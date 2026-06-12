ФОТО. Тухель готовит Англию к ЧМ с помощью необычных технологий
Специальные датчики, охлаждение организма и особый план адаптации к жаре
Томас Тухель необычно готовит сборную Англии к чемпионату мира. В команде используют специальные датчики, технологии охлаждения организма и даже контролируют, где футболисты отдыхают.
По информации ESPN, главный тренер сборной Англии разделил подготовку к мундиалю на два этапа. Сначала команда проходила акклиматизацию во Флориде, а затем отправилась в Канзас-Сити, где будет базироваться во время турнира.
Особое внимание англичане уделяют борьбе с жарой. Игроки тренируются со специальными браслетами-мониторами, которые отслеживают реакцию организма на нагрузки и погодные условия. Также в команде тестируют технологию охлаждения ладоней, помогающую быстрее снижать температуру тела.
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Кроме того, Футбольная ассоциация Англии разработала специальные углеводные напитки для использования во время пауз на водопой. А еще Тухель рекомендовал футболистам проводить отпуск в том же часовом поясе, что и США, чтобы легче адаптироваться к турниру.
Подготовка проходила не без трудностей. Несколько тренировок пришлось переносить из-за сильных гроз и ливней, а товарищеский матч с Коста-Рикой в Орландо был отложен на час из-за угрозы молнии.
Несмотря на это, англичане завершили подготовительный этап без травм и с двумя победами в контрольных матчах. Свой первый поединок на чемпионате мира сборная Англии проведет против Хорватии.
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