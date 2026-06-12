Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тухель готовит Англию к ЧМ с помощью необычных технологий
Другие новости
12 июня 2026, 22:56 | Обновлено 12 июня 2026, 23:05
343
0

ФОТО. Тухель готовит Англию к ЧМ с помощью необычных технологий

Специальные датчики, охлаждение организма и особый план адаптации к жаре

12 июня 2026, 22:56 | Обновлено 12 июня 2026, 23:05
343
0
ФОТО. Тухель готовит Англию к ЧМ с помощью необычных технологий
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Томас Тухель необычно готовит сборную Англии к чемпионату мира. В команде используют специальные датчики, технологии охлаждения организма и даже контролируют, где футболисты отдыхают.

По информации ESPN, главный тренер сборной Англии разделил подготовку к мундиалю на два этапа. Сначала команда проходила акклиматизацию во Флориде, а затем отправилась в Канзас-Сити, где будет базироваться во время турнира.

Особое внимание англичане уделяют борьбе с жарой. Игроки тренируются со специальными браслетами-мониторами, которые отслеживают реакцию организма на нагрузки и погодные условия. Также в команде тестируют технологию охлаждения ладоней, помогающую быстрее снижать температуру тела.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Кроме того, Футбольная ассоциация Англии разработала специальные углеводные напитки для использования во время пауз на водопой. А еще Тухель рекомендовал футболистам проводить отпуск в том же часовом поясе, что и США, чтобы легче адаптироваться к турниру.

Подготовка проходила не без трудностей. Несколько тренировок пришлось переносить из-за сильных гроз и ливней, а товарищеский матч с Коста-Рикой в Орландо был отложен на час из-за угрозы молнии.

Несмотря на это, англичане завершили подготовительный этап без травм и с двумя победами в контрольных матчах. Свой первый поединок на чемпионате мира сборная Англии проведет против Хорватии.

По теме:
Катар – Швейцария. Текстовая трансляция матча
ФОТО. «Я потерял все». Экс-звезда Англии сделал болезненное признание
ФОТО. «Идеальная». Жена Судакова вызвала восхищение в сети
фото сборная Англии по футболу lifestyle чемпионат мира по футболу Томас Тухель
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Бокс | 12 июня 2026, 10:09 2
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку

Постол считает, что украинец проведет бой не с топовым боксером

Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 12 июня 2026, 09:41 2
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы

Джастин Лонвейк и Анхель Торрес присоединятся к киевской команде и пройдут медосмотр

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 12.06.2026, 03:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Другие виды | 12.06.2026, 17:47
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Футбол | 12.06.2026, 21:16
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 11
Футбол
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 6
Бокс
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
11.06.2026, 07:02 4
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
11.06.2026, 03:05
Бокс
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем