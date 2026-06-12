Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, США. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию церемонии открытия ЧМ-2026 перед матчем США – Парагвай
В ночь на 13 июня одна из стран-хозяек чемпионата мира 2026 – США – начнет выступление на мундиале.
В 04:00 по Киеву сборная США проведет матч первого тура группы D против команды Парагвая. Встреча состоится на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния.
Перед стартом поединка, за 90 минут до стартового свистка, пройдет церемония открытия ЧМ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во время церемонии выступят Кэти Перри, Фьючер, Анитта, Лиса, Рема и Тайла. Звезды кантри-музыки Dan + Shay исполнят национальный гимн, а группа Purahei Soul исполнит гимн Парагвая.
11 июня матчем-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР состоялась мексиканская церемония открытия с выступлением хедлайнеров Шакиры, Джей Бальвина и других латиноамериканских поп-звезд на стадионе «Ацтека» в Мехико. А 12 числа прошла канадская церемония перед игрой Канада – Босния и Герцеговина.
Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, США. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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