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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Милана возглавил амбициозный клуб Серии А
Италия
12 июня 2026, 21:15 |
555
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Милана возглавил амбициозный клуб Серии А

Иньяцио Абате перебрался в «Торино»

12 июня 2026, 21:15 |
555
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Милана возглавил амбициозный клуб Серии А
Торино
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«Торино» сообщил о назначении новым главным тренером команды Иньяцио Абате.

39-летний специалист подписал контракт с клубом до 30 июня 2028 года.

Абате родился 12 ноября 1986 года в Сант-Агата-де’-Готи (провинция Беневенто). Бывший футболист, игравший на позиции защитника, воспитывался в академии «Милана» и дебютировал на профессиональном уровне в составе «россонери» 3 декабря 2003 года в возрасте 17 лет в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сампдории».

На протяжении карьеры он выступал за «Наполи», «Пьяченцу», «Модену» и «Эмполи», а также имел опыт игры за «Торино» в сезоне 2008/2009. Наибольшего признания добился в «Милане», за который провел 306 официальных матчей и забил 3 гола, выиграв Скудетто и два Суперкубка Италии. Также имеет 22 матча и 1 гол за сборную Италии, с которой стал серебряным призером Евро-2012 и бронзовым призером Кубка конфедераций-2013.

После завершения игровой карьеры в 2021 году начал тренерский путь в академии «Милана», затем возглавил молодежную команду клуба, с которой добился значительных результатов, включая полуфинал Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2022/23 и финал в сезоне 2023/24.

В сезоне 2024/25 дебютировал как главный тренер взрослой команды, возглавив «Тернану». В прошлом чемпионате Абате в своем первом сезоне в Серии B возглавлял «Юве Стабия» и провел успешный сезон, дойдя до полуфинала плей-офф за выход в Серию A, где команда уступила «Монце».

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Торино Иньяцио Абате Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Иван Чирко Источник: ФК Торино
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