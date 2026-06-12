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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 20:03 | Обновлено 12 июня 2026, 20:23
283
0

В Шахтере назвали фаворитов ЧМ 2026: «Я болею за Португалию, но...»

Артём Бондаренко считает фаворитом ЧМ национальную сборную Испании

12 июня 2026, 20:03 | Обновлено 12 июня 2026, 20:23
283
0
В Шахтере назвали фаворитов ЧМ 2026: «Я болею за Португалию, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко
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Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-206 и объяснил, будет ли смотреть матчи мундиаля.

– Возвращаясь к чемпионату мира... Не было такого: не попали, так что и смотреть не буду? Тем более, что расписание матчей для Европы очень неудобно.

– Ну, кстати, из-за того, что играют ночью, то действительно сложновато смотреть. Я пока не знаю, как буду с этим бороться, потому что у меня режим очень строгий. Но то, что будут интересны матчи, это факт.

– Кто ваши фавориты?

– Я болею за Португалию.

– Чтобы Криштиану Роналду наконец-то выиграл чемпионат мира и мог спокойно уйти?

– Да-да, чтобы уже закрыть эту тему. А фаворитом турнира я бы поставил Испанию. Почему? Ну, все-таки футбольная страна. И вот такое мое видение.

– Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира, на ваш взгляд?

– Думаю, что Килиан Мбаппе.

– Чемпионат мира состоится в Америке, в том числе и в США, где футбол для большинства остается лишь второстепенным соккером, будет ли на ваш взгляд настоящий интерес к первенству?

– Мне кажется, да. Всегда к чемпионатам мира есть интерес. Когда играет национальная сборная любой страны, огромный интерес. Думаю, что будут полные стадионы. Мне кажется, что будет аншлаг, – сказал Бондаренко.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Килиан Мбаппе
Олег Вахоцкий Источник: Обозреватель
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