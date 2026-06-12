Карпаты нацелились на подписание легионера Александрии

«Карпаты» близки к подписанию мавританского вингера «Александрии» Ндиага Яде.

Как сообщает Inside UPL, «зелено-белые» находятся в поисках вингера, поскольку команду уже покинул Пауло Витор, а также клуб может покинуть Стенио.

Львовский клуб обратил внимание на Ндиага и сейчас находится на финишной прямой трансфера легионера «Александрии». Условия потенциального перехода пока неизвестны.

26-летний игрок сборной Мавритании присоединился к составу «горожан» лишь в марте, но быстро стал важным игроком команды, сыграв 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Однако после вылета «Александрии» из УПЛ может покинуть клуб уже этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ перехватил игрока у «Атлетико».