Карпаты нацелились на подписание легионера Александрии
Ндиага Яде может остаться в УПЛ
«Карпаты» близки к подписанию мавританского вингера «Александрии» Ндиага Яде.
Как сообщает Inside UPL, «зелено-белые» находятся в поисках вингера, поскольку команду уже покинул Пауло Витор, а также клуб может покинуть Стенио.
Львовский клуб обратил внимание на Ндиага и сейчас находится на финишной прямой трансфера легионера «Александрии». Условия потенциального перехода пока неизвестны.
26-летний игрок сборной Мавритании присоединился к составу «горожан» лишь в марте, но быстро стал важным игроком команды, сыграв 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Однако после вылета «Александрии» из УПЛ может покинуть клуб уже этим летом.
Ранее сообщалось, что клуб УПЛ перехватил игрока у «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» одержали крайне важную победу
Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу