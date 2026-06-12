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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 18:54 | Обновлено 12 июня 2026, 20:15
1356
0

Карпаты нацелились на подписание легионера Александрии

Ндиага Яде может остаться в УПЛ

12 июня 2026, 18:54 | Обновлено 12 июня 2026, 20:15
1356
0
Карпаты нацелились на подписание легионера Александрии
ФК Александрия. Ндиага Яде
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«Карпаты» близки к подписанию мавританского вингера «Александрии» Ндиага Яде.

Как сообщает Inside UPL, «зелено-белые» находятся в поисках вингера, поскольку команду уже покинул Пауло Витор, а также клуб может покинуть Стенио.

Львовский клуб обратил внимание на Ндиага и сейчас находится на финишной прямой трансфера легионера «Александрии». Условия потенциального перехода пока неизвестны.

26-летний игрок сборной Мавритании присоединился к составу «горожан» лишь в марте, но быстро стал важным игроком команды, сыграв 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Однако после вылета «Александрии» из УПЛ может покинуть клуб уже этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ перехватил игрока у «Атлетико».

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Папа Ндиага Яде Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: Inside UPL
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