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Португалия
12 июня 2026, 17:47 | Обновлено 12 июня 2026, 17:50
513
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андре Силва вернулся в Порту

К португальской команде форвард присоединился на правах свободного агента

12 июня 2026, 17:47 | Обновлено 12 июня 2026, 17:50
513
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андре Силва вернулся в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Силва
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Португальский нападающий Андре Силва продолжит карьеру в составе «Порту». Об этом сообщает пресс-служба «драконов».

Срок соглашения между 30-леним футболистом и чемпионом Португалии рассчитан на сезон с опцией продления еще на год. К команде он присоединился на правах свободного агента.

Последний сезон Андре Силва провел в составе «Эльче» – 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на вратаря «Порту».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Порту
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