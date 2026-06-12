ОФИЦИАЛЬНО. Андре Силва вернулся в Порту
К португальской команде форвард присоединился на правах свободного агента
Португальский нападающий Андре Силва продолжит карьеру в составе «Порту». Об этом сообщает пресс-служба «драконов».
Срок соглашения между 30-леним футболистом и чемпионом Португалии рассчитан на сезон с опцией продления еще на год. К команде он присоединился на правах свободного агента.
Последний сезон Андре Силва провел в составе «Эльче» – 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на вратаря «Порту».
Em casa. Outra vez. #BemVindoAndréSilva pic.twitter.com/t9NzutQMsI— FC Porto (@FCPorto) June 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок первого тура группы D начнется в ночь на 13 июня в 04:00 по Киеву
27-летний президент потратил на клуб 80 миллионов евро