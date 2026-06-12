ОФИЦИАЛЬНО. Андре Силва вернулся в Порту

Португальский нападающий Андре Силва продолжит карьеру в составе «Порту». Об этом сообщает пресс-служба «драконов».

Срок соглашения между 30-леним футболистом и чемпионом Португалии рассчитан на сезон с опцией продления еще на год. К команде он присоединился на правах свободного агента.

Последний сезон Андре Силва провел в составе «Эльче» – 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нацелился на вратаря «Порту».