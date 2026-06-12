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Чемпионат мира
12 июня 2026, 17:35 | Обновлено 12 июня 2026, 18:48
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Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, Канада. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию церемонии открытия ЧМ-2026 перед матчем Канада – БиГ

12 июня 2026, 17:35 | Обновлено 12 июня 2026, 18:48
406
0
Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, Канада. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июня одна из стран-хозяек чемпионата мира 2026Канада – стартует на мундиале.

В 22:00 по Киеву сборная Канады проведет матч первого тура группы B против команды Боснии и Герцеговины. Встреча состоится на стадионе БМО Филд в Торонто.

Перед стартом поединка, за 90 минут до стартового свистка, пройдет церемония открытия ЧМ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главными звездами канадской церемонии открытия ЧМ-2026 станут Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Элианна, Джесси Рейез, Майкл Бубле, Нора Фатехи, Санджой Деб, Vegedream и Уильям Принс.

Днем ранее перед матчем-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР состоялась мексиканская церемония открытия с выступлением хедлайнеров Шакиры, Джей Бальвина и других латиноамериканских поп-звезд на стадионе «Ацтека» в Мехико.

А в ночь на 13 число перед игрой США – Парагвай в Инглвуде пройдет американская часть церемонии открытия.

Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, Канада. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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