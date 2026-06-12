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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 16:50 | Обновлено 12 июня 2026, 17:24
506
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Заря получила предложение по Артему Слесарю

Луганский клуб может попрощаться с фулбеком

12 июня 2026, 16:50 | Обновлено 12 июня 2026, 17:24
506
1 Comments
Заря получила предложение по Артему Слесарю
ФК Заря. Артем Слесар
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«Заря» может попрощаться с украинским вингером Артемом Слесарем. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, один из клубов УПЛ сделал предложение по 21-летнему футболисту. Луганский клуб хотел бы сохранить вингера, соглашение с которым истекает летом 2027 года.

В прошедшем сезоне на счету Артема Слесаря 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» определилась с главным тренером на новый сезон.

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Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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хороший бегунок, Динамо его прозевало.
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