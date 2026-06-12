Заря получила предложение по Артему Слесарю
Луганский клуб может попрощаться с фулбеком
«Заря» может попрощаться с украинским вингером Артемом Слесарем. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, один из клубов УПЛ сделал предложение по 21-летнему футболисту. Луганский клуб хотел бы сохранить вингера, соглашение с которым истекает летом 2027 года.
В прошедшем сезоне на счету Артема Слесаря 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» определилась с главным тренером на новый сезон.
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