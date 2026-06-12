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Франция
12 июня 2026, 15:57 | Обновлено 12 июня 2026, 16:40
266
0

Стало известно, кто возглавит Ланс

С командой будет работать Дино Топпмеллер

12 июня 2026, 15:57 | Обновлено 12 июня 2026, 16:40
266
0
Стало известно, кто возглавит Ланс
Getty Images/Global Images Ukraine. Дино Топпмеллер
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Немецкий специалист Дино Топпмеллер возглавит «Ланс». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 45-летний специалист находится в шаге от подписания контракта с французским клубом. Срок будущего соглашения между сторонами составит 2 сезона. Топпмеллер отклонил предложения «Милана», «Кристал Пэлас» и представителей Саудовской Аравии.

«Ланс» прошлый сезон чемпионата Франции завершил на втором месте турнирной таблицы, а также выиграл Кубок Франции.

Действующий главный тренер команды Пьер Саж, как сообщают СМИ, близок к назначению на пост коуча «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось о том, что «Ланс» попрощался с опытным вингером.

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Дино Топпмеллер Ланс назначение тренера Пьер Саж Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Милан Кристал Пэлас чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Footmercato
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