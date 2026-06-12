Стало известно, кто возглавит Ланс

Немецкий специалист Дино Топпмеллер возглавит «Ланс». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 45-летний специалист находится в шаге от подписания контракта с французским клубом. Срок будущего соглашения между сторонами составит 2 сезона. Топпмеллер отклонил предложения «Милана», «Кристал Пэлас» и представителей Саудовской Аравии.

«Ланс» прошлый сезон чемпионата Франции завершил на втором месте турнирной таблицы, а также выиграл Кубок Франции.

Действующий главный тренер команды Пьер Саж, как сообщают СМИ, близок к назначению на пост коуча «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось о том, что «Ланс» попрощался с опытным вингером.