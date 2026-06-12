Экс-арбитр ФИФА проанализировал первые красные карточки на чемпионате мира
По мнению Мирослава Ступара, Вилтон Сампайо показал кто главный на поле
Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия арбитра из Бразилии Вилтона Сампайо, который в матче-открытии мирового футбольного форума показал сразу три красных карточки.
«Бразилец благодаря своей мобильности и решительности быстро продемонстрировал кто главный персонаж на футбольном поле. Правда, при такой монополии на ход событий уже первая его ошибка могла дорого стоить. Но вчера в матче-открытии ЧМ-2026 рефери не дал возможности игрокам и болельщикам усомниться в своей профпригодности. В частности, в трех игровых моментах, которые привели к удалению, он действовал уверенно и лишь однажды воспользовался подсказкой арбитра ВАР. Имею в виду эпизод, когда после просмотра видеоповтора Сампайо убедился, что африканец Зване после контактной борьбы нанес удар по лицу визави. В других случаях нарушения были более очевидны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике
Одесситы оформили новые соглашения не только с африканцами