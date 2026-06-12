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Чемпионат мира
12 июня 2026, 14:02 |
439
0

Экс-арбитр ФИФА проанализировал первые красные карточки на чемпионате мира

По мнению Мирослава Ступара, Вилтон Сампайо показал кто главный на поле

12 июня 2026, 14:02 |
439
0
Экс-арбитр ФИФА проанализировал первые красные карточки на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия арбитра из Бразилии Вилтона Сампайо, который в матче-открытии мирового футбольного форума показал сразу три красных карточки.

«Бразилец благодаря своей мобильности и решительности быстро продемонстрировал кто главный персонаж на футбольном поле. Правда, при такой монополии на ход событий уже первая его ошибка могла дорого стоить. Но вчера в матче-открытии ЧМ-2026 рефери не дал возможности игрокам и болельщикам усомниться в своей профпригодности. В частности, в трех игровых моментах, которые привели к удалению, он действовал уверенно и лишь однажды воспользовался подсказкой арбитра ВАР. Имею в виду эпизод, когда после просмотра видеоповтора Сампайо убедился, что африканец Зване после контактной борьбы нанес удар по лицу визави. В других случаях нарушения были более очевидны».

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2 матча, 3 удаления. Количество красных карточек, показанных на каждом ЧМ
инсайд Мнение эксперта Мирослав Ступар чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу удаление (красная карточка) сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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