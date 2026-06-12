Экс-арбитр ФИФА проанализировал первые красные карточки на чемпионате мира

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия арбитра из Бразилии Вилтона Сампайо, который в матче-открытии мирового футбольного форума показал сразу три красных карточки.

«Бразилец благодаря своей мобильности и решительности быстро продемонстрировал кто главный персонаж на футбольном поле. Правда, при такой монополии на ход событий уже первая его ошибка могла дорого стоить. Но вчера в матче-открытии ЧМ-2026 рефери не дал возможности игрокам и болельщикам усомниться в своей профпригодности. В частности, в трех игровых моментах, которые привели к удалению, он действовал уверенно и лишь однажды воспользовался подсказкой арбитра ВАР. Имею в виду эпизод, когда после просмотра видеоповтора Сампайо убедился, что африканец Зване после контактной борьбы нанес удар по лицу визави. В других случаях нарушения были более очевидны».