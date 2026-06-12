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Чемпионат мира
12 июня 2026, 13:38 |
117
0

2 матча, 3 удаления. Количество красных карточек, показанных на каждом ЧМ

ЧМ-2026 побьет рекорд, установленный в 2006 году?

12 июня 2026, 13:38 |
117
0
2 матча, 3 удаления. Количество красных карточек, показанных на каждом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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За 2 матча, которые были сыграны на чемпионате мира 2026 года, было показано 3 красные карточки (все – в поединке между Мексикой и ЮАР).

Для сравнения, на прошлых двух мировых первенствах (2018 и 2022) игроки заработали по 4 удаления за весь турнир!

Абсолютный рекорд чемпионатов мира принадлежит ЧМ-2006, запомнившийся 28 удалениями!

ФИФА напомнила количество красных карточек на каждом сыгранном мундиале.

Количество красных карточек, показанных на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 1
  • 1934 – 3
  • 1938 – 5
  • 1950 – 0
  • 1954 – 3
  • 1958 – 1
  • 1962 – 9
  • 1966 – 5
  • 1970 – 0
  • 1974 – 3
  • 1978 – 5
  • 1982 – 5
  • 1986 – 8
  • 1990 – 16
  • 1994 – 15
  • 1998 – 22
  • 2002 – 17
  • 2006 – 28
  • 2010 – 17
  • 2014 – 10
  • 2018 – 4
  • 2022 – 4
  • 2026 – 3 (после двух сыгранных матчей)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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