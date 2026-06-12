2 матча, 3 удаления. Количество красных карточек, показанных на каждом ЧМ

За 2 матча, которые были сыграны на чемпионате мира 2026 года, было показано 3 красные карточки (все – в поединке между Мексикой и ЮАР).

Для сравнения, на прошлых двух мировых первенствах (2018 и 2022) игроки заработали по 4 удаления за весь турнир!

Абсолютный рекорд чемпионатов мира принадлежит ЧМ-2006, запомнившийся 28 удалениями!

ФИФА напомнила количество красных карточек на каждом сыгранном мундиале.

Количество красных карточек, показанных на каждом чемпионате мира

1930 – 1

1934 – 3

1938 – 5

1950 – 0

1954 – 3

1958 – 1

1962 – 9

1966 – 5

1970 – 0

1974 – 3

1978 – 5

1982 – 5

1986 – 8

1990 – 16

1994 – 15

1998 – 22

2002 – 17

2006 – 28

2010 – 17

2014 – 10

2018 – 4

2022 – 4

2026 – 3 (после двух сыгранных матчей)