2 матча, 3 удаления. Количество красных карточек, показанных на каждом ЧМ
ЧМ-2026 побьет рекорд, установленный в 2006 году?
За 2 матча, которые были сыграны на чемпионате мира 2026 года, было показано 3 красные карточки (все – в поединке между Мексикой и ЮАР).
Для сравнения, на прошлых двух мировых первенствах (2018 и 2022) игроки заработали по 4 удаления за весь турнир!
Абсолютный рекорд чемпионатов мира принадлежит ЧМ-2006, запомнившийся 28 удалениями!
ФИФА напомнила количество красных карточек на каждом сыгранном мундиале.
Количество красных карточек, показанных на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 3
- 1938 – 5
- 1950 – 0
- 1954 – 3
- 1958 – 1
- 1962 – 9
- 1966 – 5
- 1970 – 0
- 1974 – 3
- 1978 – 5
- 1982 – 5
- 1986 – 8
- 1990 – 16
- 1994 – 15
- 1998 – 22
- 2002 – 17
- 2006 – 28
- 2010 – 17
- 2014 – 10
- 2018 – 4
- 2022 – 4
- 2026 – 3 (после двух сыгранных матчей)
🔴 World Cup RED CARD History – It’s WILD how much it’s changed!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 12, 2026
😱 From absolute chaos in the 90s to super clean modern tournaments:
🇺🇾 1930 – 1⁰🇮🇹 1934 – 3⁰🇫🇷 1938 – 5⁰🇧🇷 1950 – 0⁰🇨🇭 1954 – 3⁰🇸🇪 1958 – 1⁰🇨🇱 1962 – 9 🔥⁰🇬🇧 1966 – 5⁰🇲🇽 1970 – 0⁰🇩🇪 1974 – 3⁰🇦🇷 1978 –… pic.twitter.com/bLahRnu0YZ
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