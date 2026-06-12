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Испания
12 июня 2026, 16:53 | Обновлено 12 июня 2026, 16:54
637
2

Жирона одним фото показала главную особенность Пищура

Клуб отметил рост украинского игрока

12 июня 2026, 16:53 | Обновлено 12 июня 2026, 16:54
637
2 Comments
Жирона одним фото показала главную особенность Пищура
ФК Жирона
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Жирона в пятницу объявила о подписании контракта с форвардом Александром Пищуром, который получил договор до лета 2031 года.

В своих соцсетях испанский клуб выложил фото, на котором отметил главную особенность украинского бомбардира – рост 2.04 м.

Пищур будет доказывать свой уровень во втором по силе испанском дивизионе, куда Жирона неожиданно вылетела по итогам минувшего сезона Ла Лиги.

Александр стал пятым украинским игроком в истории клуба после Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова.

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Жирона Александр Пищур-младший Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Не повезло пацану. Підписав особистий контракт, коли Жирона була у Прімері, а гратиме у Сегунді. Мабудь там і залишиться
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Буде свій Крауч в Жироні , зріст дійсно вражає , як для футболу. Аби ще зміг досягнути того , що вдалося англійцю в Лівері .
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