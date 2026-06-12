Жирона одним фото показала главную особенность Пищура
Клуб отметил рост украинского игрока
Жирона в пятницу объявила о подписании контракта с форвардом Александром Пищуром, который получил договор до лета 2031 года.
В своих соцсетях испанский клуб выложил фото, на котором отметил главную особенность украинского бомбардира – рост 2.04 м.
Пищур будет доказывать свой уровень во втором по силе испанском дивизионе, куда Жирона неожиданно вылетела по итогам минувшего сезона Ла Лиги.
Александр стал пятым украинским игроком в истории клуба после Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова.
2,04. pic.twitter.com/olJYWmFLnr— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2026
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