Жирона одним фото показала главную особенность Пищура

Жирона в пятницу объявила о подписании контракта с форвардом Александром Пищуром, который получил договор до лета 2031 года.

В своих соцсетях испанский клуб выложил фото, на котором отметил главную особенность украинского бомбардира – рост 2.04 м.

Пищур будет доказывать свой уровень во втором по силе испанском дивизионе, куда Жирона неожиданно вылетела по итогам минувшего сезона Ла Лиги.

Александр стал пятым украинским игроком в истории клуба после Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова.