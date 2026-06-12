Пищур сказал о Холанде и назвал главную цель в Жироне
Форвард перебрался в команду Сегунды
В пятницу испанский клуб Жирона объявил о подписании контракта с украинским форвардом Александром Пищуром, который получил договор на 5 лет.
«Я счастлив быть в Жироне. Для меня тут все новое и я жду, когда начнутся тренировки. Жирона – большой клуб с большой историей и топ-игроками. Для меня это важный и интересный шаг в карьере. Я очень голоден к голам».
«По типу форварда я похож на Эрлинга Холанда. Такой стиль игры у меня. Думаю, главная цель для всех – титул в Сегунде и возвращение в Ла Лигу», – сказал Пищур.
По итогам минувшего сезона команда неожиданно вылетела из Ла Лиги.
👀 Coneix a Oleksandr Pyshchur pic.twitter.com/Dc6zCYC2KU— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2026
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