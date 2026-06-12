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Испания
12 июня 2026, 15:15 | Обновлено 12 июня 2026, 15:39
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Пищур сказал о Холанде и назвал главную цель в Жироне

Форвард перебрался в команду Сегунды

12 июня 2026, 15:15 | Обновлено 12 июня 2026, 15:39
559
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Пищур сказал о Холанде и назвал главную цель в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур
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В пятницу испанский клуб Жирона объявил о подписании контракта с украинским форвардом Александром Пищуром, который получил договор на 5 лет.

«Я счастлив быть в Жироне. Для меня тут все новое и я жду, когда начнутся тренировки. Жирона – большой клуб с большой историей и топ-игроками. Для меня это важный и интересный шаг в карьере. Я очень голоден к голам».

«По типу форварда я похож на Эрлинга Холанда. Такой стиль игры у меня. Думаю, главная цель для всех – титул в Сегунде и возвращение в Ла Лигу», – сказал Пищур.

По итогам минувшего сезона команда неожиданно вылетела из Ла Лиги.

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Иван Зинченко Источник: ФК Жирона
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ну от і побачим як Піщур в сегунді допоможе Жироні
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