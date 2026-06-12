Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?
Вспомним, из каких матчей состоит победная серия корейцев
Южная Корея снова победила европейскую сборную на чемпионатах мира.
В этот раз жертвой корейцев стала сборная Чехии в первом туре мирового первенства 2026 (2:1).
Таким образом победная серия Южной Кореи против европейских сборных достигла трех матчей.
В 2022 году Сон Хын Мин и компания победили Португалию (2:1), в 2018 году – Германию (2:0).
В последний раз корейцы проигрывали европейцам на мундиале еще в июне 2018 года (против Швеции, 0:1).
Победная серия Южной Кореи в матчах против европейских сборных на чемпионатах мира
- 2026: Южная Корея – Чехия – 2:1
- 2022: Южная Корея – Португалия – 2:1
- 2018: Южная Корея – Германия – 2:0
🇰🇷 SOUTH KOREA ARE UNSTOPPABLE AGAINST EUROPE!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 12, 2026
🇪🇺 Third consecutive World Cup win over European opposition to kick off 2026… and they’re doing it in style!
✅ 2026: Czechia 2-1
✅ 2022: Portugal 2-1
✅ 2018: Germany 2-0
🗡️ The Taegeuk Warriors are BACK. pic.twitter.com/JJov2Rvwyd
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