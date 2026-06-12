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  4. Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?
Чемпионат мира
12 июня 2026, 12:38 |
122
0

Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?

Вспомним, из каких матчей состоит победная серия корейцев

12 июня 2026, 12:38 |
122
0
Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Южная Корея снова победила европейскую сборную на чемпионатах мира.

В этот раз жертвой корейцев стала сборная Чехии в первом туре мирового первенства 2026 (2:1).

Таким образом победная серия Южной Кореи против европейских сборных достигла трех матчей.

В 2022 году Сон Хын Мин и компания победили Португалию (2:1), в 2018 году – Германию (2:0).

В последний раз корейцы проигрывали европейцам на мундиале еще в июне 2018 года (против Швеции, 0:1).

Победная серия Южной Кореи в матчах против европейских сборных на чемпионатах мира

  • 2026: Южная Корея – Чехия – 2:1
  • 2022: Южная Корея – Португалия – 2:1
  • 2018: Южная Корея – Германия – 2:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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