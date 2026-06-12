Особенное начало. Топ-3 лучших красных карточек первого матча ЧМ-2026

На официальном сайте ФИФА можно делать прогнозы на результаты матчей ЧМ. Так вот: вчера самым популярным счётом на игру между Мексикой и ЮАР был… 2:0. Да, многие угадали. И большинство правильно указало победителя. Так что можно с уверенностью сказать: матч не удивил. И много голов не подарил… Однако даже так оставил неравнодушным. Почему? Благодаря удалениям. В хорошие дни на ЧМ команды будут играть в футбол, а в плохие – в бои без правил. Кажется, вчера был именно второй случай: арбитр показал аж 3 красные карточки. Для сравнения: за все 64 матча на предыдущем мундиале рефери раздали лишь 4. 75% от тогдашней нормы за лишь 90 минут – впечатляет. Особый турнир начался по-особенному. А если так, то нужно пройтись по самым ярким моментам этого особенного матча. Конкурентного футбола мы не увидели, так что да: будем говорить о вольной борьбе.

Ниже рассмотрим все 3 дебютные красные карточки нового ЧМ. И будем надеяться, что поводов выпускать и читать подобные тексты в течение чемпионата у нас с вами больше не будет.

3. 84-я минута, Зване: приговор для африканцев

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На 81-й минуте команда ЮАР создала свой лучший момент в матче. Едва ли не впервые сделала больше одной передачи подряд на чужой половине. Закрепилась там. Провела позиционное наступление. Нанесла удар. Даже в створ, что вообще-то большой успех: за все 90 минут ЮАР имела моментов лишь на 0.07 xG и только дважды потревожила вратаря мексиканцев. То есть команда вернулась. Вспомнила, как играть в футбол. Уже не претендовала на результат, но подала сигнал, что жива. Что не закончилась как сборная уже по итогам первого же матча на ЧМ. И все это уже без одного футболиста в составе. В тот момент лишь на несколько секунд показалось: ЮАР не такая уж и безнадежная. Еще, возможно, сможет удивить. Впечатлить. Просто в другой день. Но потом оказалось, что в той самой единственной позиционной атаке Зване нарушил правила на ровном месте. Просто из-за нервов. Снова красная. Снова неудача. Даже по итогам удачного момента.

Приговор для сборной и момент окончательного разочарования в ней. То есть она просто не может играть в футбол. Даже против Мексики. А на неудачи реагирует… ну, вот так. До 84 минуты ЮАР воспринималась просто как слабая команда, а после нее – как откровенно лишняя на турнире. Для полного счастья между моментами фола и вручения красной прошло аж 3 минуты – очень много. Мы говорим о новых правилах футбола для ускорения игры, а вместо этого в первом же матче на ЧМ получаем падение темпа до нуля из-за медленной работы рефери. Судьи VAR – умницы, что подсказали. Помогли главному. Но… может, какие-то ну прямо-таки очень очевидные решения могут принимать и помощники в комнате с мониторами? Главного рефери матча Уилтона Сампайо позвали смотреть повтор не потому, что были вопросы фол/нет, а потому что люди на VAR то ли не могут, то ли просто не хотят брать на себя ответственность. Даже когда решение очевидно.

Такие лишние паузы делают футбол хуже. А вчера еще и матч был не из лучших – длительная задержка окончательно убила настроение и интерес. На 84 минуте впервые захотелось, чтобы поединок закончился прямо сейчас.

2. 90+2-я минута, Монтес: а зачем?

Getty Images/Global Images Ukraine

Последняя красная карточка в матче откровенно выбесила. Удаления в футболе регулярно провоцируют на реакцию. Иногда – на радость, часто – на печаль, время от времени – на восхищение игрой того, кто ее заработал для соперника. А здесь – прямо микроагрессия. И все из-за того, насколько этот цветной прямоугольчик был лишним. Мексика ведет 2:0. Идет добавленное время. Лучшая команда спокойно владеет мячом. Соперник всем составом на своей трети и просто ждет финального свистка. Как вообще получилось, что в такой ситуации Мексика потеряла своего основного защитника и капитана Монтеса на второй тур? Идеальный вечер для фаворита превратился в вечер с привкусом печали. Потому что результат есть, но за будущее теперь немного страшно. Есть игра на ноль, но, пожалуй, последняя на турнире, потому что без ключевого футболиста в линии защиты на чудеса против Южной Кореи и Чехии рассчитывать не приходится.

ЮАР подобрала мяч и ушла в быструю атаку. Монтес сфолил. Но как? Против крайнего защитника. В ситуации, когда тот не пошел в дриблинг – просто прокинул мяч вперед. В момент, когда пропускать не страшно: ЮАР даже при счете 1:2 не спаслась бы, потому что у нее было на 2 футболиста на поле меньше. В конце концов, ситуация, когда крайний защитник соперника входит в твою штрафную площадку и пока даже не режет в центр, не требует фола на красную карточку ни на первой, ни на последней минутах. Никогда. Особенно если твой оппонент – всего лишь Мудау, а не какой-то Джеймс или Канселу. Ужасное решение защитника, которое только отняло у его команды. И не дало зрителю ничего взамен. Тот не увидел ни гола ЮАР, ни хотя бы момента. Не стал свидетелем интересных последних минут. Интриги. Та самая красная карточка, без которой матч был бы лучше.

Самое неприятное в матчах с минимумом событий – это «некачественные» события. Те, которые ни к чему не приводят. После которых злишься на команды. На судью. И не можешь сделать каких-то выводов. Последняя красная карточка во вчерашнем матче – именно такая. Ну, была и была. Больше таких не надо.

1. 49-я минута, Ситоле: нестареющая классика

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм только начался, а игра наконец ожила: за первые 3 минуты ЮАР попыталась вывести своего нападающего один на один передачей за спину, а Киньонес пробил с 35 метров. После скучной первой половины с минимумом моментов мы могли получить сильную вторую… Но не сложилось. Как это часто бывает, когда темп поднялся, сборная послабее допустила ошибку. Пропустила Гутьерреса за спину в ситуации с классическим забегом футболиста центра поля из глубины в коридор между защитниками соперника. Мексиканец на быстрых ногах ушел от всех преследователей... кроме Ситоле. Тот догонял. И нарушил правила. Хотя нет, даже не так: стал жертвой грамотной игры Гутьерреса. Последний искал контакт: пересекал траекторию движения соперника. Почувствовал прикосновение того. Упал. Заработал красную для оппонента. Все как по учебнику.

Закончила ли эта красная карточка игру? Да. Получили бы мы лучший второй тайм без нее? Вероятно. Поединок почти наверняка оказался бы более конкурентным. Возможно, африканцы даже претендовали бы на результат. Но все решил один-единственный момент. Тот, когда Мексика сыграла как топ-сборная с топ-футболистами в составе. Момент гениальности национальной команды. И абсолютно классический, ведь сколько мы уже видели точно таких же фолов после точно таких же атак в футболе? Пожалуй, только в этом сезоне – несколько десятков. Неслучайный гол. Типичный для этого вида спорта. Кажется даже логичным, что именно такой забит в первом матче ЧМ. Этот гол – сигнал о том, что футбольное действо наконец стартовало. Ведь игра миллионов – это скорее такая классика, чем грустные голы на первых минутах.

На 49 минуте футбольный матч де-факто завершился. Но после на 100% футбольного момента. Если и «терять» поединки досрочно (а на ЧМ будет сыграно 104 матча, поэтому дуэлей без интриги на последних минутах не избежать), то только так.