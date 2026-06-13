Эдин ДЖЕКО: «Не думал, что в 40 лет сыграю на чемпионате мира»

Опытный нападающий Эдин Джеко не ожидал, что в 40 лет получит возможность сыграть на чемпионате мира в составе сборной Боснии и Герцеговины.

«Не думал, что в 40 лет я сыграю на чемпионате мира. Если бы мне 10 лет назад об этом сказали, то я бы не поверил. Но я хорошо чувствую свой организм и усиленно тренируюсь».

«Рад, что попал на ЧМ в команде, где столько молодых игроков. Они еще этого не знают, но турнир изменит их жизни», – сказал Джеко.

Джеко остался в запасе в матче против Канады, который завершился со счетом 1:1.