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Чемпионат мира
13 июня 2026, 17:42 | Обновлено 13 июня 2026, 17:57
202
0

Эдин ДЖЕКО: «Не думал, что в 40 лет сыграю на чемпионате мира»

Игрок доволен невероятным шансом

13 июня 2026, 17:42 | Обновлено 13 июня 2026, 17:57
202
0
Эдин ДЖЕКО: «Не думал, что в 40 лет сыграю на чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко
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Опытный нападающий Эдин Джеко не ожидал, что в 40 лет получит возможность сыграть на чемпионате мира в составе сборной Боснии и Герцеговины.

«Не думал, что в 40 лет я сыграю на чемпионате мира. Если бы мне 10 лет назад об этом сказали, то я бы не поверил. Но я хорошо чувствую свой организм и усиленно тренируюсь».

«Рад, что попал на ЧМ в команде, где столько молодых игроков. Они еще этого не знают, но турнир изменит их жизни», – сказал Джеко.

Джеко остался в запасе в матче против Канады, который завершился со счетом 1:1.

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Эдин Джеко сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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