Цыганков удивил Жирону своей просьбой. Клуб стоит на своем

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков настроен покинуть «Жирону» этим летом, однако не планирует уходить из чемпионата Испании.

По информации испанских СМИ, после вылета каталонского клуба в Сегунду украинец хочет продолжить карьеру именно в Ла Лиге и готов использовать все возможные варианты для смены команды.

Сообщается, что за развитием ситуации внимательно следит «Эспаньол». Руководство клуба анализирует возможность подписания 28-летнего футболиста и ожидает дальнейших шагов со стороны «Жироны».

Сам Цыганков, по данным источника, хотел бы расторгнуть контракт и получить статус свободного агента, однако каталонский клуб категорически не рассматривает такой сценарий. В «Жироне» рассчитывают заработать на трансфере украинца, тем более что половина прав на игрока принадлежит киевскому «Динамо».

Также отмечается, что футболиста пока не убедило предложение от турецкого «Трабзонспора». Кроме того, не вызывает большого энтузиазма и возможный вариант с «Аяксом».

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года.