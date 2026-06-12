Цыганков оказался перед непростым выбором

Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может летом сменить клуб.

По информации источника, турецкий «Трабзонспор» определил 28-летнего футболиста своей главной целью для усиления состава перед новым сезоном. Руководство клуба рассматривает украинца как приоритетный вариант для укрепления атакующей линии.

Впрочем, борьба за Цыганкова обещает быть непростой. Интерес к одному из лидеров «Жироны» также проявляют испанский «Хетафе» и амстердамский «Аякс», которые внимательно следят за развитием ситуации вокруг возможного трансфера.

Сообщается, что в случае неудачи с переходом украинца «Трабзонспор» переключит внимание на аргентинского вингера Тиаго Паласиоса. Однако именно Цыганков пока остается главной целью турецкого клуба.

В сезоне-2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.