Цыганков оказался перед непростым выбором
Украинец заинтересовал ряд клубов на трансферном рынке
Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может летом сменить клуб.
По информации источника, турецкий «Трабзонспор» определил 28-летнего футболиста своей главной целью для усиления состава перед новым сезоном. Руководство клуба рассматривает украинца как приоритетный вариант для укрепления атакующей линии.
Впрочем, борьба за Цыганкова обещает быть непростой. Интерес к одному из лидеров «Жироны» также проявляют испанский «Хетафе» и амстердамский «Аякс», которые внимательно следят за развитием ситуации вокруг возможного трансфера.
Сообщается, что в случае неудачи с переходом украинца «Трабзонспор» переключит внимание на аргентинского вингера Тиаго Паласиоса. Однако именно Цыганков пока остается главной целью турецкого клуба.
В сезоне-2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.
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