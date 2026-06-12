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Испания
12 июня 2026, 08:32 |
836
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Цыганков оказался перед непростым выбором

Украинец заинтересовал ряд клубов на трансферном рынке

12 июня 2026, 08:32 |
836
2 Comments
Цыганков оказался перед непростым выбором
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может летом сменить клуб.

По информации источника, турецкий «Трабзонспор» определил 28-летнего футболиста своей главной целью для усиления состава перед новым сезоном. Руководство клуба рассматривает украинца как приоритетный вариант для укрепления атакующей линии.

Впрочем, борьба за Цыганкова обещает быть непростой. Интерес к одному из лидеров «Жироны» также проявляют испанский «Хетафе» и амстердамский «Аякс», которые внимательно следят за развитием ситуации вокруг возможного трансфера.

Сообщается, что в случае неудачи с переходом украинца «Трабзонспор» переключит внимание на аргентинского вингера Тиаго Паласиоса. Однако именно Цыганков пока остается главной целью турецкого клуба.

В сезоне-2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Аякс Хетафе
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Вже офіційно було сказано, що Віктор при виборі клубу буду запрошувати у Жирону офіційну квітку ромашку, буде рвати лепестки з назвами клубів, яка випаде остання туди перейде.
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В сегунде останется. Зимой уйдет в аренду в условный альбасете
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