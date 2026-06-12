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  4. Холанд посетил финал Кубка Стэнли, в котором две шайбы забросил россиянин
Чемпионат мира
12 июня 2026, 08:51 |
640
3

Холанд посетил финал Кубка Стэнли, в котором две шайбы забросил россиянин

В пятом матче финальной серии «Каролина» одолела «Вегас» со счетом 4:2

12 июня 2026, 08:51 |
640
3 Comments
Холанд посетил финал Кубка Стэнли, в котором две шайбы забросил россиянин
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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В четверг, 11 июня, стартовал чемпионат мира по футболу – в первом матче сборная Мексики, которая является одной из стран-организаторов, одолела команду ЮАР со счетом 2:0.

Форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд решил на старте мундиаля отдохнуть от футбола и посетил финал Кубка Стэнли по хоккею.

В ночь на 12 июня состоялся пятый матч финальной серии, в котором «Каролина» одолела «Вегас» со счетом 4:2, в составе победителей две шайбы забросил россиянин Андрей Свечников.

Камеры периодически выхватывали лицо Холанда, который не скрывал своих эмоций и наслаждался отдыхом перед стартом своей сборной на ЧМ-2026.

Норвегия попала в квартет I, а ее соперниками станут Франция, Сенегал и Ирак. Холанд проведет первый матч на турнире 17 июня, когда его команда сыграет против сборной Ирака.

ВИДЕО. Холанд посетил финал Кубка Стэнли, в котором две шайбы забросил россиянин

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ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд Кубок Стэнли Каролина Харрикейнз Вегас Голден Найтс
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Опять новости про пиларов
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+1
Там відразу пишуть про Недведа на матчі своїх чехів. А тут Голанд на кубку Стенлі. А грати норвежцям з французами,  сенегальцями. Хоча вирішив не витрачати зайвий час який виходить у нього є в Північній Америці. 
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0
Просто тренировочная база сб Норвегии  по футболу в Гринсборо в 1 ч 15 мин от места  этой игры. 
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0
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