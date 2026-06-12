В четверг, 11 июня, стартовал чемпионат мира по футболу – в первом матче сборная Мексики, которая является одной из стран-организаторов, одолела команду ЮАР со счетом 2:0.

Форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд решил на старте мундиаля отдохнуть от футбола и посетил финал Кубка Стэнли по хоккею.

В ночь на 12 июня состоялся пятый матч финальной серии, в котором «Каролина» одолела «Вегас» со счетом 4:2, в составе победителей две шайбы забросил россиянин Андрей Свечников.

Камеры периодически выхватывали лицо Холанда, который не скрывал своих эмоций и наслаждался отдыхом перед стартом своей сборной на ЧМ-2026.

Норвегия попала в квартет I, а ее соперниками станут Франция, Сенегал и Ирак. Холанд проведет первый матч на турнире 17 июня, когда его команда сыграет против сборной Ирака.

ВИДЕО. Холанд посетил финал Кубка Стэнли, в котором две шайбы забросил россиянин

Erling Haaland is in the house for Game 5 of the Stanley Cup Final 👋⚽️ pic.twitter.com/MdFlj96fiu — Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2026