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  4. ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
Чемпионат мира
12 июня 2026, 08:53 |
1506
0

ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи

Павла разочаровала игра его родной страны

12 июня 2026, 08:53 |
1506
0
ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
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12 июня состоялся матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии. Команды сыграли на стадионе «Эстадио Акрон» в Сапопане. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южнокорейцев.

За игрой с трибун наблюдал легендарный бывший футболист сборной Чехии Павел Недвед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обладатель «Золотого мяча» выглядел явно расстроенным из-за того, что его команда упустила преимущество в счете и проиграла эту встречу.

ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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