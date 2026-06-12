ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
Павла разочаровала игра его родной страны
12 июня состоялся матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии. Команды сыграли на стадионе «Эстадио Акрон» в Сапопане. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южнокорейцев.
За игрой с трибун наблюдал легендарный бывший футболист сборной Чехии Павел Недвед.
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Обладатель «Золотого мяча» выглядел явно расстроенным из-за того, что его команда упустила преимущество в счете и проиграла эту встречу.
ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
📸 - The legendary Pavel Nedved in the stands. pic.twitter.com/kf6ZFueKj4— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026
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