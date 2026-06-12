12 июня состоялся матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии. Команды сыграли на стадионе «Эстадио Акрон» в Сапопане. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южнокорейцев.

За игрой с трибун наблюдал легендарный бывший футболист сборной Чехии Павел Недвед.

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Обладатель «Золотого мяча» выглядел явно расстроенным из-за того, что его команда упустила преимущество в счете и проиграла эту встречу.

ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи