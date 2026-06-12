Сборные Южной Кореи и Чехии проводят напряженный матч первого тура группы А чемпионата мира 2026.

В середине первого тайма центральный защитник корейской команды Ли Хан Бом в борьбе зацепил Павела Шульца и порвал ему футболку.

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Рефери сразу же зафиксировал фол, а Шульцу пришлось менять джерси. Ради шутки – это первая порванная футболка на этом мундиале.

Встреча Южной Кореи и Чехии стартовала 12 июня в 05:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан. После первого тайма счет в матче 0:0.

ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ