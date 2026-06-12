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12 июня 2026, 01:28 | Обновлено 12 июня 2026, 01:29
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0

ФОТО. Жена Яремчука впечатлила эффектной фотосессией в постели

Кристина Яремчук очаровала подписчиков новыми стильными кадрами

12 июня 2026, 01:28 | Обновлено 12 июня 2026, 01:29
220
0
ФОТО. Жена Яремчука впечатлила эффектной фотосессией в постели
Instagram. Кристина Яремчук
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Жена нападающего греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа ЯремчукаКристина Яремчук – привлекла внимание подписчиков новой эффектной фотосессией.

Избранница футболиста опубликовала в Instagram серию атмосферных снимков, на которых позирует в светлой футболке и джинсах. Кадры подчеркнули ее естественную красоту и чувство стиля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация быстро собрала множество лайков и восторженных комментариев. Подписчики засыпали Кристину комплиментами, называя ее «невероятной», «очень красивой» и «настоящей красавицей».

Супруга украинского форварда регулярно делится с аудиторией яркими моментами из жизни и новыми фотосессиями.

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фото девушки Кристина Яремчук Роман Яремчук lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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