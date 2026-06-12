ФОТО. Жена Яремчука впечатлила эффектной фотосессией в постели
Кристина Яремчук очаровала подписчиков новыми стильными кадрами
Жена нападающего греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука – Кристина Яремчук – привлекла внимание подписчиков новой эффектной фотосессией.
Избранница футболиста опубликовала в Instagram серию атмосферных снимков, на которых позирует в светлой футболке и джинсах. Кадры подчеркнули ее естественную красоту и чувство стиля.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация быстро собрала множество лайков и восторженных комментариев. Подписчики засыпали Кристину комплиментами, называя ее «невероятной», «очень красивой» и «настоящей красавицей».
Супруга украинского форварда регулярно делится с аудиторией яркими моментами из жизни и новыми фотосессиями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец готов покинуть клуб
Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера