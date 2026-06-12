ФОТО. Жена Яремчука впечатлила эффектной фотосессией в постели

Жена нападающего греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука – Кристина Яремчук – привлекла внимание подписчиков новой эффектной фотосессией.

Избранница футболиста опубликовала в Instagram серию атмосферных снимков, на которых позирует в светлой футболке и джинсах. Кадры подчеркнули ее естественную красоту и чувство стиля.

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Публикация быстро собрала множество лайков и восторженных комментариев. Подписчики засыпали Кристину комплиментами, называя ее «невероятной», «очень красивой» и «настоящей красавицей».

Супруга украинского форварда регулярно делится с аудиторией яркими моментами из жизни и новыми фотосессиями.