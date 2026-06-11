ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
Протестующие пытаются привлечь внимание к важной проблеме
11 июня сборные Мексики и Южной Африки открыли чемпионат мира по футболу 2026 года очным матчем. Поединок между мексиканской и южноафриканской командами проходит на стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико.
Во время игры возле стадиона, на котором проходит матч, вспыхнули жесткие столкновения между протестующими и полицией.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Целью протеста является привлечение внимания к людям, пропавшим без вести во время мексиканской войны картелей. Участниками акции являются родственники пропавших людей.
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули столкновения с полицией
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