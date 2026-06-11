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Чемпионат мира
11 июня 2026, 23:22 | Обновлено 11 июня 2026, 23:23
409
0

ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией

Протестующие пытаются привлечь внимание к важной проблеме

11 июня 2026, 23:22 | Обновлено 11 июня 2026, 23:23
409
0
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
Getty Images/Global Images Ukraine
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11 июня сборные Мексики и Южной Африки открыли чемпионат мира по футболу 2026 года очным матчем. Поединок между мексиканской и южноафриканской командами проходит на стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико.

Во время игры возле стадиона, на котором проходит матч, вспыхнули жесткие столкновения между протестующими и полицией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Целью протеста является привлечение внимания к людям, пропавшим без вести во время мексиканской войны картелей. Участниками акции являются родственники пропавших людей.

ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули столкновения с полицией

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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