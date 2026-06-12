ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб подписал контракт с украинским полузащитником

Немецкий «Айнтрахт» договорился о сотрудничестве с талантливым украинским полузащитником Давидом Рамаки. Об этом сообщила пресс-служба «орлов».

Стороны подписали контракт на три года, перспективный 19-летний футболист присоединится к команде U-21 и попытается закрепиться в стартовом составе.

Во Франкфурте убеждены, что украинец способен придать команде стабильности в центре поля и имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста.

Рамаки выступал в составе украинского МФК «Бровары», после чего перебрался в чемпионат Германии и присоединился к «Любеку». Может сыграть в опорной зоне и в центре полузащиты.

В системе немецкого клуба он прошел путь от U-17 до основного состава, где в сезоне 2025/26 провел 20 матчей в Региональной лиге и стал одним из ключевых игроков «Любека».