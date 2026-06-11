ФОТО. В Нью-Йорке назвали улицу в честь легенды Барселоны перед ЧМ-2026
Тьерри Анри получил необычное признание накануне старта мундиаля
Бывший нападающий «Барселоны», «Арсенала», сборной Франции и «Нью-Йорк Ред Буллз» Тьерри Анри получил собственную улицу в Нью-Йорке накануне чемпионата мира.
В центре Манхэттена, на пересечении 50-й улицы и Шестой авеню, официально открыли временную улицу под названием «Thierry Henry Way». Таким образом власти города решили почтить одного из самых известных футболистов в истории, который выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз» с 2010 по 2014 год.
На церемонии собрались болельщики и представители футбольного сообщества. Сам Анри не смог присутствовать лично, однако присоединился к мероприятию по видеосвязи и поблагодарил организаторов за оказанную честь.
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Улица будет носить имя легендарного француза в течение чемпионата мира 2026 года. Кроме того, в Нью-Йорке также появилась «Pelé Way» в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.
Анри считается одним из лучших футболистов своего поколения. В составе «Барселоны» француз выиграл Лигу чемпионов, а также дважды становился чемпионом Испании.
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